Qualcosa Di Nuovo di Max Pezzali esce il 30 ottobre con Warner Music.

Oltre alla versione standard del CD audio, i fan potranno acquistare alcune versioni speciali dell’album disponibili su Amazon per il pre-order. Si tratta della versione in vinile numerato, edizione limitata, e della versione autografata personalmente da Max Pezzali del CD audio.

Il prezzo del CD Qualcosa Di Nuovo di Max Pezzali autografato dall’artista è di 19,90 euro; il vinile numerato in edizione limitata è invece in vendita al prezzo di 25,11 euro, in offerta rispetto ai 29,90 euro precedenti. Per l’acquisto di entrambe le versioni del disco, i fan possono far riferimento al sito di Amazon. Qui sotto i due prodotti:

Qualcosa Di Nuovo di Max Pezzali sarà disponibile dal 30 ottobre. Effettuando il pre-order su Amazon, il prodotto scelto verrà spedito da Amazon nel giorno del rilascio.

Qualcosa Di Nuovo segna per Max Pezzali il ritorno ufficiale con un intero disco di inediti ma non è solo il titolo dell’album, è anche il titolo del singolo già in rotazione radiofonica. Su YouTube è disponibile il lyric video della canzone che ha toccato la posizione numero 35 delle tendenze giornaliere, e in concomitanza con l’uscita del disco arriverà anche il videoclip ufficiale che l’artista sta realizzando per il pezzo.

Qualcosa Di Nuovo, il singolo, è una ballad in perfetto stile Pezzali che parla d’amore invitando a guardare oltre la prossima curva, nonostante il periodo particolarmente difficile che il mondo intero sta vivendo.



Prodotta da Michele Cavona a Los Angeles, è in rotazione radiofonica e negli store digitali dallo scorso 16 ottobre e segue il rilascio dei brani inediti che Pezzali ha pubblicato negli scorsi mesi: In Questa Città e Sembro Matto. Anche questi brani saranno contenuti nel nuovo disco di Max, del quale non è ancora stata diffusa la tracklist completa.