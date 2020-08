Un’altra stagione di Vis a Vis dopo il deludente L’Oasi? La risposta di Najwa Nimri è categorica

Dopo l’operazione spin-off che ha deluso un po’ tutti e ha dato un’amara ma definitiva conclusione alla saga, l’idea di un’altra stagione di Vis a Vis per porre rimedio ad un finale contestato e divisivo ha iniziato a circolare in rete tra gli affezionati alla serie originale.

L’ipotesi non è al momento sul tavolo, è piuttosto un auspicio del pubblico che non ha speranze di avverarsi: il creatore di Vis a Vis Ivan Escobar ha ribadito a più riprese che non vi saranno altre stagioni né altri spin-off della serie dopo gli otto episodi de L’Oasi, arrivati su Netflix il 31 luglio scorso.

Ma l’idea di una prosecuzione della saga carceraria ha stuzzicato anche la curiosità del cast: l’attrice Itziar Castro, interprete di Goya nella terza e quarta stagione oltre che nello spin-off, l’ha rilanciata sui social, provando a coinvolgere le ex colleghe in una richiesta di rinnovo della serie all’emittente Fox.

L’attrice ha risposto ad una domanda su una potenziale sesta stagione, sostenendo che l’idea è auspicabile e che vi prenderebbe parte molto volentieri: “Penso che tutte le attrici sarebbero felicissime di tornare in Vis a Vis, giusto?” ha aggiunto la Castro, invitando tutte le altre protagoniste ad esprimersi sull’ipotesi. Ma a frenare il suo entusiasmo è arrivata la risposta perentoria di Najwa Nimri, che ha reagito con un categorico “no“, a cui la Castro ha replicato: “Dice sempre di no, ma poi lo fa“.

Che fosse una risposta ironica o meno – in parte lo è certamente, visto il destino riservato al suo personaggio – il suo rifiuto netto di pensare ad un’eventuale nuova stagione di Vis a Vis alimenta i rumors che hanno circondato il finale della serie.

A tratti l’interprete di Zulema non è parsa soddisfatta della sorte toccata al suo personaggio in Vis a Vis – un epilogo molto contestato dai fan – e pure i rapporti con la co-star Maggie Civantos (Macarena nella serie) sono parsi molto freddi subito dopo il debutto de L’Oasi. Si è parlato di momenti di tensione durante le riprese, che avrebbero allontanato le due attrici: episodi mai confermati né smentiti ufficialmente, ma il fatto che non siano più apparse insieme nemmeno virtualmente e non abbiano mai interagito per commentare lo spin-off dopo il suo debutto su Fox ha insospettito molti. Inoltre, la stessa Nimri ha sottolineato come l’unico giorno in cui è tornata a casa felice dal set di Vis a Vis sia stato quello in cui ha recitato con Alba Flores, interprete di Saray apparsa per un cameo nell’ultimo episodio.

Insomma, il “no” dell’attrice ad un ipotetico ritorno in Vis a Vis – oltre che dovuto all’economia della trama – potrebbe essere un modo per chiudere i conti con una produzione che le ha dato molto in termini di visibilità ma forse non è stata la migliore esperienza da vivere sul set. Senza contare che ora Najwa Nimri deve vestire i panni dell’ispettrice Alicia Sierra nella quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta.

Tutte le stagioni di Vis a Vis e lo spin-off L’Oasi (qui la nostra recensione) sono disponibili su Netflix.