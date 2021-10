C’è un’attrice de La Casa di Carta che evidentemente non aveva fiutato da subito il potenziale della serie, tanto da rifiutare in un primo momento l’offerta di entrare a far parte del cast.

Si tratta dell’attrice de La Casa di Carta che ha preso la scena a partire dalla terza stagione: Najwa Nimri impersona Alicia Sierra, ispettrice di polizia incaricata di trattare con i rapinatori durante l’assalto alla Banca di Spagna, poi tradita da Tamayo e accusata di complicità con i ladri. Come ha raccontato alla testata inglese Drama Quarterly, Nimri aveva inizialmente rifiutato un ruolo nella serie – chiaramente non quello di Sierra, che non c’era nelle prime due stagioni, destinate a non avere un seguito prima del boom su Netflix – ma ha poi chiesto al creatore Alex Pina di entrare nel cast dopo l’incredibile successo mondiale della serie.

L’attrice de La Casa di Carta aveva già lavorato con lo stesso autore nella serie Vis a Vis, che le ha regalato il suo personaggio più popolare, quello della galeotta Zulema, ma quando si è trattato di entrare nel cast de La Casa de Papel ha preferito dare priorità alla carriera cinematografica. Non è chiaro quale sarebbe stato il suo ruolo, se quello di una rapinatrice o quello dell’ispettrice Murillo, interpretata poi da Itziar Ituno.

Mi hanno chiamato per interpretare uno dei personaggi principali, ma stavo facendo dei film. Stavo girando Chi canterà per te? con Carlos Vermut. È un film fantastico, quindi ho deciso di non farlo. Poi hanno avuto tutto quel successo e ho chiamato Alex e il direttore del casting e gli ho detto: ‘Voglio lavorare con te! voglio stare li’, e mi hanno messo dentro.

L’attrice de La Casa di Carta e Vis a Vis traccia un comune denominatore tra le due serie di Alex Pina, perché “entrambe richiedono la stessa cosa: un’enorme quantità di energia, devi venire sul set con un’energia super“. Sia Sierra che Zulema sono “personaggi complicati“, che però secondo Nimri possono essere ben compresi dal pubblico, perché “ora sappiamo che le persone sono preparate a vedere questo tipo di donne, ma prima non lo sapevamo“. Nimri lamenta infatti di essersi annoiata molto ad un certo punto della sua carriera, perché i copioni che riceveva erano un po’ tutti uguali, con personaggi “per donne della mia età, ma non voglio interpretare le madri per il resto della mia vita“. L’attrice è consapevole di avere “alcune delle qualità necessarie per essere un cattivo, ed è divertente“.

L’attrice de La Casa di Carta, presente anche nella quinta ed ultima stagione, è però soprattutto una musicista con diversi dischi all’attivo e ora debutta anche come conduttrice alla guida di Insiders, un reality di Netflix in cui i concorrenti non sono consapevoli di essere ripresi perché immaginano di partecipare ai casting per il programma. Nimri ci tiene però a chiarire che “il cinema e la televisione sono ciò che faccio per vivere, ma ciò che amo è la musica. La musica è la chiave: gli attori dicono davvero che ciò che amano è fare teatro. Il mio teatro va in scena con la musica“.