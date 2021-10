Najwa Nimri e Alba Flores sono state l’anima di Vis a Vis (come e forse più della protagonista Maggie Civantos) e poi si sono ritrovate ne La Casa di Carta, pur senza avere scene insieme. Ora sono di nuovo sullo stesso set per un’altra produzione spagnola, l’originale Netflix Sagrada Familia.

Najwa Nimri e Alba Flores sono i nomi più noti al pubblico italiano nel cast di lusso della nuova serie di Manolo Caro per Netflix, autore e regista messicano che il pubblico della piattaforma ha già conosciuto e amato con La Casa de Las Flores per tre stagioni e più di recente con la miniserie Qualcuno Deve Morire. Legato alla piattaforma da un contratto di esclusiva, Caro ha scritto il soggetto della nuova serie, annunciata a sorpresa da Netflix via Twitter il 9 ottobre con le prima foto del cast al completo.

Oltre a Najwa Nimri e Alba Flores, Sagrada Familia potrà contare su Álex García, Macarena Gómez (vista in 30 Coins di HBO), Álvaro Rico (già in Elite di Netflix e El Cid di Amazon Prime), Carla Campra, Iván Pellicer ed Ella Kweku. Caro ha specificato che il format si basa su una sua idea risalente ad un paio di anni fa e che la serie sarà prodotta da Noc Noc Cinema. Le riprese sono già iniziate a Madrid, ma per il momento queste sono le uniche informazioni diffuse sul progetto.

Najwa Nimri e Alba Flores sono sicuramente i due nomi di punta su cui la serie punterà per attirare il pubblico internazionale: interpreti delle galeotte Zulema e Saray in Vis a Vis e nello spin-off L’Oasi, sono anche volti de La Casa di Carta, la prima come l’ispettrice Alicia Sierra e la seconda come la compianta Nairobi (morta al termine della quarta stagione ma apparsa in un cameo nella prima parte della quinta).

Tuve esta idea hace un par de años y ahora es una realidad, SAGRADA FAMILIA arrancó sus grabaciones en Madrid. Producida por Noc Noc Cinema para @netflixes.

Najwa Nimri, Alba Flores, Alex Garcia, Macarena Gomez, Alvaro Rico encabezan la serie. Gracias por la confianza¡Allá vamos! pic.twitter.com/dVVIIN6cUF — Manolo Caro (@ManoloCaroS) October 8, 2021

Ecco le prime immagini di Najwa Nimri e Alba Flores insieme al resto del cast di Sagrada Familia negli annunci di Netflix e di Manolo Caro via Twitter.