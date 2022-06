Quella Notte Infinita è il nuovo thriller carcerario di Netflix, che si prepara a bissare il seguito di Vis a Vis. Anche in questo caso si tratta di una produzione spagnola, che vede protagonisti Luis Callejo e Alberto Ammann (il Pacho Herrera di Narcos). La serie d’azione, annunciata originariamente con il titolo di Baruca, è stata creata da Víctor Sierra e Xosé Morais e arriverà sulla piattaforma l’8 luglio. Óscar Pedraza (già dietro la macchina da presa per Patria e Sky Rojo) ha diretto tutti gli episodi.

La trama di Quella Notte Infinita è ambientata nel carcere psichiatrico di Monte Baruca, quando un 24 dicembre un gruppo di uomini pesantemente armati assedia l’isolata prigione interrompendo le comunicazioni col mondo esterno. L’obiettivo è catturare uno dei detenuti, il serial killer Simón Lago (Callejo). Questa è l’unica richiesta degli aggressori: se Lago verrà consegnato loro, tutto si risolverà in pochi minuti. Ma il direttore della prigione, Hugo (Ammann), si oppone fermamente alla richiesta, portando la sua squadra ad affrontare una complessa battaglia lunga un’intera notte. Il suo unico aiuto saranno alcuni funzionari sotto il suo comando e gli stessi detenuti psichiatrici. Inizia una notte di assedio e violenza per il direttore del carcere e la sua gente che, senza saperlo, sono diventati l’ultimo ostacolo in una cospirazione guidata da un gruppo di uomini molto potenti.

Questa la premessa di Quella Notte Infinita, nuova serie originale Netflix in sei episodi la cui trama si svolge nell’arco di una sola, ma intensa, nottata in carcere in cui lo scontro tra assalitori, agenti penitenziari e detenuti raggiungerà vette di tensione incredibili.

Netflix ha diffuso il trailer di Quella Notte Infinita, disponibile anche nel catalogo italiano, in vista del debutto della serie il prossimo 8 luglio.