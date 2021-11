Con il trailer di Express, Starz ha annunciato la data di debutto della sua prima produzione originale spagnola: la nuova serie di Maggie Civantos, già protagonista di Vis a Vis e Le Ragazze del Centralino, uscirà domenica 16 gennaio sulla piattaforma streaming Starz Play.

Il trailer di Express, prodotta da Starz in collaborazione con The Mediapro Studio (The Head, The New Pope, Vis a Vis), racconta la storia di una psicologa criminale, Bárbara (interpretata da Maggie Civantos), e della sua famiglia, vittima del fenomeno molto attuale dei rapimenti lampo. Ambientato in un mondo in cui tutto si muove talmente velocemente da alterare la capacità delle persone di reagire ai problemi, la serie racconta come un gruppo di persone affronti il terrore di essere vittima di questo tipo di reato. Ora che lavora come negoziatrice in casi simili ai suoi, la missione di Barbara è capire perché sia stata rapita e chi sono le persone che hanno minacciato la sua vita e quella della sua famiglia.

Il trailer di Express mostra per la prima volta il cast in azione: accanto alla Civantos, certamente il nome più noto della serie, figurano Kiti Mánver, Vicente Romero, Loreto Mauleón, Alba Planas, Ana Marzoa, Esteban Meloni, Omar Banana, Bernardo Flores, Carmen Daza e Manuela Rojas. La serie è creata da Iván Escobar, che aveva già lavorato con Maggie Civantos come ideatore e produttore esecutivo in Vis a Vis e nel criticato spin-off L’Oasi. Lo stesso Escobar firma la sceneggiatura insieme ad Antonio Sánchez Olivas e Martín Suárez, e cura la produzione esecutiva insieme a Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Antonio Sánchez Olivas, Mireia Acosta, Javier Pons e Peter Tortorici.

@Starz Play

Ecco il trailer di Express, serie da otto episodi di un’ora, che usciranno ogni domenica dal 16 gennaio su Starz Play: in Italia, il servizio è attivo tramite la piattaforma Apple TV Channels, su Rakuten TV e su Prime Video Channels, oltre che tramite applicazione per iOS e Android.