Grandi ritorni sul piccolo schermo, le nuove serie tv con John Travolta, Chris Pratt, Toni Collette e altri

Nel quadro delle nuove serie tv commissionate da network e piattaforme si delinea il ritorno di alcuni fra i volti più popolari e amati di cinema e televisione.

Per Patrick Dempsey è il tomento di produrre e interpretare Ways & Means (in precedenza The Whip), di cui CBS ha appena commissionato il pilot. La storia è incentrata su un potente membro del Congresso statunitense – interpretato dallo stesso Dempsey – e sulla sua collaborazione segreta con una giovane e idealista esponente del partito di opposizione.

L’obiettivo è sventrare il sistema politico irrimediabilmente intasato che essi stessi hanno contribuito a creare, in modo da salvare la politica americana e, possibilmente, la propria reputazione.

Ways & Means diventa così il più recente progetto televisivo di Patrick Dempsey, che dopo l’addio a Grey’s Anatomy è stato coinvolto in La Verità sul Caso Harry Quebert e Diavoli.

Fra le nuove serie tv attualmente in fase di sviluppo anche The Terminal List, adattamento dell’omonimo romanzo di Jack Carr. Il progetto, commissionato da MRC Television, vede coinvolto Christ Pratt nei panni di protagonista e produttore esecutivo. È merito suo, anzi, il coinvolgimento dello sceneggiatore e regista Antoine Fuqua e della stessa MRC Television, convinta così a investire nell’adattamento.

The Terminal List è descritta come un thriller complottistico in cui si combinano alte dosi di azione e profonde riflessioni psicologiche sul costo di spingere troppo oltre le forze militarmente più preparate della nazione.

In particolare, la trama ruota attorno alle vicende di Reece – Chris Pratt –, il cui plotone di Navy SEAL cade vittima di un’imboscata durante una rischiosa missione sotto copertura. Di ritorno a casa, Reece conserva ricordi constrastanti dei fatti e delle proprie responsabilità. Quando però emergono nuovi elementi, Reece scopre dell’esistenza di forze oscure disposte a tutto pur di metterlo fuori gioco.

La tanto chiacchierata Quibi, piattaforma di video brevi che, almeno per il momento, sembra volersi concentrare sul mercato americano, affianca invece John Travolta a Kevin Hart per la serie tv comedy Die Hart (prima Action Scene).

Qui Kevin Hart interpreta una versione romanzata di sé, un uomo stanco di essere un comico di second’ordine. Le cose sembrano cambiare quando un famoso registra gli offre la parte dei suoi sogni, ma ben presto gli si svela il prezzo da pagare: frequentare delle lezioni alla più importante scuola di recitazione della città, gestita da un pazzo interpretato da John Travolta.

Spinto al limite dall’insegnante e da un tosto studente rivale, Kevin deve sopravvivere a una serie di esilaranti ed esagerante sequenze e affrontare le sue paure, così da coronare il sogno di una vita.

Il ruolo in Die Hart segna il ritorno di Travolta al piccolo schermo dopo la grande prova offerta in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story nei panni di Robert Shapiro.

Su Quibi è previsto anche l’arrivo del reboot de Il Fuggitivo, successo cinematografico del 1993 con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. In questa nuova versione televisiva Boyd Holbrook interpreta Mike Ferro, impegnato a difendersi dall’accusa di aver fatto esplodere una bomba nella metropolitana di Los Angeles.

Le indagini sono guidate da un poliziotto leggendario, il detective Clay Bryce. A prestargli il volto è Kiefer Sutherland, di ritorno sul piccolo schermo dopo gli anni di Designated Survivor.

Fra le nuove serie tv commissionate da Netflix spicca invece Pieces of Her, basata sull’omonimo romanzo di Karin Slaughter. Questo nuovo progetto riporta sulla piattaforma di streaming Toni Collette, già protagonista di Unbelievable e qui nei panni di Laura, al centro di un’inattesa catena di eventi scatenata da un atto di violenza casuale in una quieta cittadina della Georgia.

Ed è ancora Netflix ad accaparrarsi Tom Hiddleston, che affianca così White Stork a Loki su Disney+. Come già illustrato in un nostro articolo, questa nuova serie tv Netflix è un thriller politico in cui Hiddleston interpreta James Cooper, scelto per la corsa al parlamento ma costretto a mantenere dei segreti che potrebbero danneggiare la propria l’immagine pubblica, il matrimonio e la vita privata.