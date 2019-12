Immagini inedite di Diavoli con Alessandro Borghi nel nuovo promo per le serie Sky 2020 (video)

Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey è uno dei titoli più attesi tra gli originali Sky per il 2020: la serie tratta dall’omonimo romanzo del finanziere e scrittore Guido Maria Brera è un thriller ambientato nell’alta finanza, tra Roma e Londra, con un cast internazionale in cui figura anche Kasia Smutniak.

Il debutto di Diavoli su Sky non ha ancora una data ufficiale, ma l’azienda sembra puntare molto su questa produzione, che sarà tra i titoli di maggior attrattiva internazionale insieme a The New Pope di Paolo Sorrentino, con Jude Law e John Malkovich, e Zerozerozero, tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano.

Sono questi i titoli inclusi nel promo lanciato da Sky per annunciare le sue produzioni originali, una clip in cui vengono mostrate alcune immagini in anteprima delle serie che rappresentano le più grosse scommesse dell’azienda per il palinsesto 2020.

Tra queste c’è proprio Diavoli con Alessandro Borghi nei panni di un rampante finanziere, Massimo Ruggero, che è riuscito ad affermarsi nella City londinese grazie a Dominic Morgan (Dempsey), CEO della banca americana per cui entrambi lavorano. Quando però Ruggero finisce coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale che mette a rischio l’intera economia dell’Europa, deve scegliere se restare fedele al suo mentore o schierarsi contro di lui (qui trama e foto).

Come si intravede da questo video, nel promo Borghi fa una citazione ispirata al Giulio Cesare di Shakespeare, in Italia nota perlopiù per il discorso in cui la pronunciò Paolo Borsellino: “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola“.

Sky ha mandato in onda un promo sulle sue produzioni originali, compresa #Devils, di cui il nostro Alessandro è protagonista insieme a Patrick Dempsey. Eccone un estratto: pic.twitter.com/VZxDvhOlzA — Alessandro Borghi Source (@aleborghisource) December 12, 2019

Questo thriller europeo dal respiro internazionale prodotto da Lux Vide, ispirato dalle conseguenze della crisi finanziaria globale del 2008, è già stato presentato con successo al Mipcom di Cannes lo scorso ottobre e sarà distribuita a livello internazionale da NBC. Diretta da Nick Hurran (già regista di Sherlock) e Jan Michelini (Don Matteo), Diavoli è stata scritta dallo stesso Guido Maria Brera insieme a Alessandro Sermoneta, Elena Bucaccio, Mario Ruggeri, Chris Lunt, Ben Harris, Michael Walker, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.

Per la prima volta insieme sullo stesso set, Borghi e Dempsey sono diventati amici: mesi dopo la fine delle riprese, si sono ritrovati a Cannes per la prima internazionale alla fiera del settore audiovisivo per la compravendita e la distribuzione dei contenuti per la tv, dove Dempsey ha ricevuto anche un premio alla carriera da Canneseries, il festival francese dedicato alle serie tv.