Al via una nuova era di serie tv dagli autori di Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory e altri

Network, reti satellitari e generaliste non sembrano accontentarsi delle novità prospettate alla Television Critics’ Association durante il tour invernale della scorsa settimana. Sono freschissime, infatti, le notizie dei pilot commissionati ad alcuni fra i più popolari showrunner per iniziare a plasmare una nuova era di serie tv.

Da ABC a CBS, da NBC ad Amazon Studios, tutti i protagonisti dell’universo serial si stanno muovendo per assicurarsi la creatività dei nomi più quotati nel settore. Facciamo il punto sulle ultime novità.

Le novità NBC

Parallelamente al lancio di Peacock, la sua nuovissima piattaforma di streaming, NBC lavora a una programmazione sempre più ricca. La prima novità riguarda una commedia romantica ispirata alla serie spagnola Pequeñas Coincidencias, creata da Javier Veiga e disponibile in Italia su Prime Video.

La versione a stelle e strisce è creata e prodotta da Matt Hubbard (creatore della serie tv Forever), Josh Siegal e Dylan Morgan (fra gli autori di The Good Place).

Da Dan Goor, cocreatore di The Good Place, arriverà una comedy ancora senza titolo, incentrata su un gruppo di amici afroamericani, le loro vite amorose e il vino.

Crazy for You, invece, vedrà riuniti alcuni dei più apprezzati talenti dell’SNL: Seth Meyers, conduttore dell’omonimo late night show, e Rachele Lynn, autrice di serie tv quali Baskets e Silicon Valley. A supervisionare la produzione sarà Lorne Michaels, creatore e produttore dell’SNL e produttore esecutivo di capisaldi del mondo comedy come 30 Rock, Late Night with Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers e Comedians in Cars Getting Coffee.

Le nuove serie CBS

Colpi grossi anche per CBS, che decide di scommettere sul prolifico Chuck Lorre. Il creatore di successi clamorosi come The Big Bangh Theory, Young Sheldon, Mom, Il Metodo Kominsky, Dharma & Greg e Due Uomini e Mezzo svilupperà per il network il pilot di B Positive.

Si tratta di una comedy in cui il papà divorziato Drew dovrà andare alla ricerca di un donatore di rene. Giunto al punto di gettare la spugna, l’uomo ritroverà Gina, una donna spigolosa del suo passato che si offrirà di aiutarlo. I due formeranno così un insolito legame e partiranno per un ideale viaggio che cambierà le loro vite.

L’autore della sceneggiatura sarà Marco Pennette, già creatore di Kirstie, cocreatore di Mom e produttore esecutivo di Desperate Housewives e Ugly Betty.

Questo progetto si unisce a un pilot già ordinato dalla rete allo stesso Lorre: The United States of Al. La storia sarà quella dell’amicizia fra Riley, veterano dei Marines che prova a riabituarsi alla vita da civile in Ohio, e Awalmir (Al), un interprete afgano al suo servizio nel paese mediorientale e ora in cerca di una nuova vita in America.

L’ultimo ad aggiungersi al cast è Dean Norris, il quale interpreterà il veterano Art, padre di Riley e Lizzie. Sarà un uomo comprensivo, consapevole della vicinanza fra Riley e Al, e disposto ad accogliere quest’ultimo in casa propria con grande calore e ospitalità.

I nuovi progetti ABC

Krista Vernoff, amata e odiata per i risvolti narrativi impressi ai personaggi di Grey’s Anatomy, affiancherà al medical drama per eccellenza un nuovo pilot targato ABC. Si tratta di Rebel, drama ispirato alla vita dell’attivista Erin Brockovich.

Ambientata a vent’anni di distanza dagli eventi narrati nel celeberrimo film con Julia Roberts, la nuova serie tv scritta e prodotta da Vernoff racconterà gli anni di Annie “Rebel” Rebelsky come consulente legale senza laurea in legge.

Un’eroina reale, divertente, disordinata, brillante, indomita, disperatamente coinvolta nei casi per i quali combatte e dalle persone che ama. Quando Rebel si dedica a una battaglia in cui crede, vince, a quasi qualsiasi costo, scrive Deadline nel riportare la notizia.

A interpretare Annie Rebelsky sarà Katey Sagal, già vista in Sons of Anarchy e Married… with Children.

Le scommesse future di Fox

La novità più recente dal mondo Fox è l’ordine di un pilot per The Cleaning Lady, ispirato alla produzione argentina La Chica Que Limpia. La produzione del progetto è affidata, fra gli altri, a Amore & Vita Productions di Shay Mitchell.

La sceneggiatura è opera di Miranda Kwok, già fra gli autori di The 100, e racconta del viaggio di una dottoressa negli Stati Uniti per far curare il figlio malato. Il sistema rimane sordo alle sue necessità, ma la donna rifiuta di farsi emarginare o allontanare dal paese. Diventa allora una donna delle pulizie per la mafia e prova a raggiungere i suoi scopi con metodi meno convenzionali.

Il drama si unisce a un progetto già commissionato da Fox a dicembre e che riguarda lo sviluppo di un’intera stagione di Housebroken (Therapy Dog), comedy animata prodotta, fra gli altri, da Sharon Horgan e Clea DuVall.

La premessa parla di una commedia irriverente che esplora le disfunzioni e le nevrosi umane attraverso la lente di un gruppo di animali vicini di casa in un quartiere residenziale.

Il cast della serie comprende Lisa Kudrow, Clea Duvall e Nat Faxon, e fra le voci già confermate spiccano quelle di Sharon Horgan, Will Forte, Tony Hale, Jason Mantzoukas, Sam Richardson, Bresha Webb e Greta Lee.