Hannibal 4? Mads Mikkelsen è sempre pronto per tornare a interpretare di nuovo il famelico Dr. Hannibal Lecter. Tuttavia, la terza e finora ultima stagione è andata in onda nel 2015, e adesso potrebbe essere passato troppo tempo per poter sperare in un altro ciclo di episodi.

“C’è sempre una possibilità” per un’altra stagione della serie della NBC, ha detto Mads Mikkelsen a Deadline. “Si tratta solo di trovargli una casa”, ovvero un network o una piattaforma di streaming che possa mandarlo in onda. Ricordiamo che Hannibal è stato trasmesso per tre stagioni, dal 2013 al 2015.

“Certo, il tempo sta per scadere”, ha però avvertito l’attore danese. “Non possiamo aspettare 20 anni. Ma nei prossimi due anni, se qualcuno trova una casa, penso che saremo tutti pronti a riprenderla”.

Non è la prima volta che si parla di un revival di Hannibal, e i fan dell’oscuro dramma della NBC sono ormai abituati. Le prime discussioni sono avvenute nel 2017. All’epoca, il creatore della serie tv, Bryan Fuller, aveva condiviso su Twitter alcuni aggiornamenti riguardo un possibile ritorno di Hannibal, scrivendo che erano state avviate delle “conversazioni” al riguardo.

Tra il dire e il fare c’è però di mezzo il diritto d’autore. Come aveva affermato Fuller in quel tweet, i diritti di Hannibal erano congelati per due anni dopo la messa in onda del finale della serie NBC. Ma ad agosto 2017, la produttrice esecutiva Martha De Laurentiis aveva “iniziato quelle discussioni” su una possibile quarta stagione.

Hugh Dancy, che ha interpretato il profiler dell’FBI Will Graham nella serie, nel frattempo ha detto a TVLine nel gennaio 2017 che Hannibal 4 potrebbe esserci ma non prima di “quattro o cinque anni”. L’attore aveva poi aggiunto che tutta la produzione era disposta a realizzare un’altra stagione.

