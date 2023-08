Ron Cephas Jones, attore statunitense vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato il ruolo di William Hill nella serie “This is Us”, è morto all’età di 66 anni. Come spiegato dal suo agente, Dan Spilo, a People, Jones era affetto da tempo da una patologia polmonare.

Nato il 18 gennaio del 1957, l’attore ha avuto una lunga carriera teatrale, calcando i palcoscenici di Broadway per un trentennio. Nel 2022 ha vinto un Drama Desk Award ed è stato candidato al Tony Awards per la sua interpretazione nello spettacolo Clyde’s, di Lynn Nottage.

Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli occasionali sia in televisione che al cinema. Ha recitato in “Accordi e disaccordi” (1999) di Woody Allen, poi in “Little Senegal” (2001), “Paid in Full” (2002), “Carlito’s way – Scalata al potere” (2005), “Ashes” (2010), “Dog Days” (2018) e “Venom” (2018).

Tra gli show televisivi è accreditato in “Lisey’s Story”, “Better Things”, “The Get Down”, “Law & Order: Organized Crime”, “Law & Order: Criminal Intent”, “Law & Order”.

Il grande successo però lo ha grazie al ruolo William Hill, padre biologico di Sterling K. Brown, in “This Is Us”, serie TV della Nbc trasmessa dal 2016 al 2022. Questo ruolo ha portato a Jones a ben 4 nomination agli Emmy Awards, vincendone due.

