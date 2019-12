Serie tv su Prime Video a gennaio 2020, tutte le novità da Treadstone a Star Trek: Picard

Le nuove proposte della piattaforma streaming di Amazon confermano di valere il prezzo dell’abbonamento – o, per gli indecisi, della prova gratuita attivabile in pochi passi.

Il catalogo di serie tv su Prime Video a gennaio 2020 si arricchisce a partire dal 3 del mese, data di debutto dei sei episodi di Our Man In… Japan, con James May (The Grand Tour, Top Gear, James May’s Man Lab, James May’s Car of the People, Toy Stories).

A quindici anni dalla sua prima visita in Giappone, James May riparte alla scoperta di questo paese unico, straordinario e complesso. Terra natia degli haiku e culla di forme artistiche classiche basate sui principi di Wabi (estrema bellezza), Sabi (ispirazione naturale) e Yugen (grazia e delicatezza), il Giappone è inoltre la patria di Godzilla, Hello Kitty, il Cosplay e alcune delle ossessioni più strane del pianeta.

Il viaggio di James attraversa dunque l’intero Giappone per comprenderne l’essenza, la cultura e le lezioni da trarre dall’approccio alla vita che è tipico dei suoi abitanti.

Questa nuova serie Prime Original UK è diretta dal regista nominato ai BAFTA TV Award, Tom Whitter (James Mays Man Lab, Toy Stories, Apollo 13: The Inside story), prodotta da Plum Pictures e dal produttore esecutivo Will Daws.

Per un’incursione nel mondo di Jason Bourne bisogna invece attendere il 10 gennaio, data di rilascio di Treadstone su Amazon Prime Video. La storia è quella dell’Operazione Treadstone, celebre ma fittizio programma di attività segrete sotto copertura della CIA, nel quale la modifica dei comportamenti viene sfruttata per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani.

In particolare, il programma distrugge le personalità degli assassini, ne cancella i ricordi e il codice morale, così da renderli più efficaci nel compimento delle missioni. La prima stagione della serie segue le vicende degli agenti dormienti in tutto il mondo, dal momento del loro misterioso risveglio, per la ripresa di missioni mortali.

La più attesa fra le serie tv in arrivo su Prime Video a gennaio 2020 è Star Trek: Picard, al debutto il 24 del mese con un episodio a settimana. Questa nuova produzione vede Sir Patrick Stewart rivestire i leggendari panni di Jean-Luc Picard, già indossati per sette stagioni in Star Trek: Next Generation.

La serie segue le vicende del popolare personaggio in un capitolo della sua vita. Al fianco di Stewart si annoverano nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer. Hanelle Culpepper dirige i primi due episodi della serie.

Le proposte di Prime Video per gennaio 2020 comprendono anche produzioni internazionali o contenuti non targati Amazon Original. Dal primo gennaio sono disponibili le sette stagioni di The Mentalist, la quinta di Arrow, la ventesima di South Park e la prima di Pequeñas Coincidencias.

Offerta Funko- Pop Vinyl: South Park W2: Mr Hankey Idea Regalo, Statue,... I Funko Pop sono riproduzioni stilizzate di personaggi iconici di...

Le riproduzioni misurano circa 9 cm, ma esistono anche versioni...

Quest’ultima è la prima serie spagnola firmata Amazon Studios. Si tratta di una comedy romantica creata da Javier Veiga e prodotta da Atresmedia Studios, Onza Entertainment e MedioLimón. Le vicende narrate sono quelle di una coppia che non si è ancora formata. Da un lato si trova un critico gastronomico del tutto a suo agio nel ruolo di scapolo d’oro, dall’altro una stilista di abiti da sposa abituata a cambiare fidanzato molto spesso.

La serie, già rinnovata per una seconda stagione, conta su un cast di cui fanno parte Marta Hazas, Javier Veiga, Mariano Peña, Unax Ugalde, Juan Ibáñez, Alicia Rubio, Tomás Pozzi, Xosé A. Touriñán, Juan López-Tagle, Marta Castellote, Alosian Vivancos, José Troncoso, Lucía Balas, Álvaro Balas.

Le novità Prime Video di gennaio 2020 si concludono con Ted Bundy: Falling for a Killer. Si tratta di una docuserie in cinque parti in arrivo il 31 gennaio e incentrata proprio sulla vita del serial killer vista dagli occhi di Elizabeth Kendall e Molly Kendall, fidanzata storica e figlia “acquisita”.