NBCU presenta Peacock: ecco le serie originali in arrivo e i volti noti da David Schwimmer a Jamie Dornan

La battaglia dello streaming sta per farsi ancora più dura, perlomeno negli Stati Uniti: il 15 aprile darà infatti il via alle danze la tanto anticipata Peacock.

La piattaforma streaming di NBCUniversal promette di inondare il pubblico statunitense di nuovi contenuti originali, suddivisi tra film, serie tv, documentari, show comici notturni e special comici.

I piani del più popolare network via cavo degli Stati Uniti sembrano focalizzati a uno sviluppo nazionale e, almeno inizialmente, non è prevista un’espansione della piattaforma nel resto del mondo.

Tuttavia è più che probabile che NBCU continui a collaborare con distributori terzi per traghettare le sue serie tv più redditizie sull’altra sponda dell’Atlantico e in tutta Europa.

Lo si è già sperimentato negli anni con titoli divenuti classici del genere comedy, come 30 Rock, The Office e Parks and Recreation, disponibili anche in Italia su Prime Video, o The Good Place e Great News, in streaming su Netflix.

Se queste speranze dovessero rivelarsi fondate, le piattaforme streaming disponibili in Europa avrebbero accesso almeno alle più quotate nuove serie originali attualmente in fase di sviluppo per Peacock.

Ecco le più interessanti tra quelle annunciate dal network nell’evento promozionale indetto dalla TCA.

Girls5Eva

Giocherà in casa Tina Fey, che per la nuova piattaforma targata NBCUniversal produrrà Girls5Eva, una serie comedy su un gruppo pop diventato famoso negli anni ’90 grazie al successo di un’unica hit e pronto ora a tornare sui palchi per riacchiappare i vecchi sogni di gloria.

Autrice di Girls5Eva è Meredith Scardino, una donna incredibilmente dotata con la quale ho lavorato a Unbreakable Kimmy Schmidt, ha annunciato Tina Fey. È la storia di un gruppo pop al femminile degli anni ’90 – in cui tutte sono state fidanzate con Carson Daly – che decide di giocarsi il tutto per tutto e riformare la band. Per certi versi è ciò che sta facendo anche Peacock: rimettere tutti attorno a un tavolo.

Intelligence

Sarà distribuita su Peacock anche la serie tv commissionata da Sky One e intitolata Intelligence. Si tratta di una comedy in sei episodi ambientata nel quartier generale delle comunicazioni del governo britannico.

I protagonisti sono David Schwimmer e Nick Mohammed. Il primo sarà un agente dell’NSA individualista e ambizioso; il secondo un analista informatico inetto e ottuso. Insieme formeranno un atipico duo dedito alla lotta ai reati informatici.

Anche se la lotta alla criminalità cibernetica implica che per loro ci sia molto in gioco, ha spiegato il produttore esecutivo Nerys Evans, la nostra serie farà capire come in realtà un contesto del genere non sia poi tanto diverso da qualsiasi altro ufficio, compresi gli stagisti inaffidabili e le sale riunioni strapiene.

Non ho idea di cosa parli questa serie, ma se si intitola Intelligence naturalmente voglio farne parte, ha scherzato Schwimmer, che a detta di tutti vanta col coprotagonista Mohammed un’invidiabile intesa comica.

Altre produzioni originali Peacock

Il carnet di serie tv originali Peacock si arricchirà negli anni a venire di svariati titoli già annunciati negli ultimi mesi, ai quali si aggiungeranno senz’altro nuove produzioni. Eccone alcune:

Hart to Heart: An interview show starring Kevin Hart

The Capture: drama thriller già andato in onda in Regno Unito sulla BBC

Lady Parts: comedy prossimamente al via su Channel 4 in Regno Unito

Code 404: comedy prodotta da Sky Studios

Hitmen: comedy prodotta da Sky Studios

Rutherford Falls: comedy prodotta da Ed Helms e Michael Schur

Saved by the Bell: reboot della sitcom nota come Bayside School

Punky Brewster: sequel della sitcom omonima andata in onda negli anni ’80

Dr. Death: serie drama con Alec Baldwin, Jamie Dornan e Christian Slater adattata dall’omonimo podcast

Battlestar Galactica: reboot sviluppato da Sam Esmail, creatore di Mr. Robot

Brave New World: serie fantascientifica, adattamento dell’omonimo romanzo di Aldous Huxley

Angelyne: serie drama di Emmy Rossum, star di Shameless

Armas de Mujer: drama spagnolo prodotto da Telemundo