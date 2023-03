The Blacklist 10 è l’ultima stagione e per James Spader va bene così. Secondo l’attore protagonista, la serie thriller della NBC doveva chiudere prima di perdere di qualità.

L’interprete del criminale Raymond Reddington ne ha parlato in un’intervista con NBC:

“Penso che se la serie tv andasse oltre quest’anno, si trasformerebbe in qualcosa di molto diverso. La cosa bella di questo show è che non abbiamo mai avuto un paradigma veramente chiaro per la storia. Dal punto di vista del tono, la serie tv cambia molto da un episodio all’altro, e penso che anche la storia abbia preso strane svolte.”

Andando avanti, con altre stagioni, The Blacklist sarebbe “irriconoscibile”, ha spiegato.

Un colpo di scena per The Blacklist è arrivato dopo l’ottava stagione quando la protagonista Megan Boone ha lasciato la serie tv. Oltre a lei, anche il creatore Jon Bokenkamp.

Nella nona stagione, Red si è deciso a rintracciare la persona responsabile della morte di Liz (che si è rivelato essere il confidente di lunga data di Red, Marvin Gerard). Nella decima e ultima stagione – attualmente in onda la domenica su NBC – Red tenta di sventare la vendetta degli ex Blacklisters che ha aiutato a imprigionare in passato.

La morte di Liz sembrava aver risolto il mistero intorno alla vera identità di Reddington – la serie ha fatto intendere che fosse la madre biologica di Liz, Katarina Rostova, che aveva subito un intervento di ricostruzione facciale per diventare Reddington. Eppure The Blacklist 10 deve ancora dare agli spettatori una risposta definitiva. E non è ancora chiaro se mai ne avremo una.

“La mia risposta è questa: se dipendesse da me, saprei esattamente chi è Red”, ha spiegato lo John Eisendrath. “Se non lo sapete entro la fine, saprete che qualcuno mi ha scavalcato.”

The Blacklist 10 è ancora inedita in Italia, mentre la nona stagione è stata trasmessa su Sky e poi su Rai2 in prima assoluta.

