Uno sfogo di Gemitaiz contro i carabinieri è comparso nelle storie Instagram del rapper romano. Con le sue parole l’artista manifesta il suo sostegno a +Europa per la battaglia per la cannabis legale. Nei giorni scorsi alcuni attivisti sono stati contrastati dalle forze dell’ordine per essersi presentati per strada con un cartello che recitava: “Io Coltivo, legge popolare per la coltivazione ad uso personale della cannabis”, dove “Io Coltivo” è anche il nome dell’iniziativa popolare per l’approvazione di una legge sulla coltivazione della cannabis, come si evince dallo slogan.

Gemitaiz contro i carabinieri

In un post pubblicato nelle storie, Gemitaiz ha condiviso una foto dell’account di +Europa che immortala il momento in cui un carabiniere interviene per impedire l’esposizione dei cartelli.

Il rapper scrive: “Poi dici che fanno le barzellette sui carabinieri. Scimmie ammaestrate di uno Stato ignorante. Non vi rispetteremo mai”.

Le invettive di Gemitaiz

Gemitaiz non è nuovo alle invettive al vetriolo. Tra gli ultimi interventi, ricordiamo il suo commento sui fatti di Acca Larentia con tanto di “cervelli non evoluti”, ma il rapper non è nemmeno nuovo alle prese di posizione severe contro le forze dell’ordine.

Nel maggio 2023, dopo gli scontri tra polizia e manifestanti a Torino in occasione dell’arrivo di Giorgia Meloni, il rapper si era scagliato contro gli agenti: “Le pagherete tutte”. Ancora, Gemitaiz aveva criticato la sfilata delle frecce tricolori definendo la manifestazione “spettacolo cringe militaresco”, ma un vero polverone gli era piombato addosso dopo aver scritto “alleluja” sulla morte di Silvio Berlusconi.

Successivamente Gemitaiz si era scusato, anche dopo il commento di Giuseppe Cruciani durante una puntata de La Zanzara in cui aveva dichiarato: “Quelli che dicono ‘alleluja’ dopo la morte di Berlusconi, come nel caso del rapper Gemitaiz, mi fanno orrore”. Per il momento, il commento di Gemitaiz sui carabinieri non ha ancora suscitato reazioni.

