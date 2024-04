Recentemente la stampa musicale (e non solo) hanno parlato a lungo di un artista che ha scelto di dire addio alla musica. Gemitaiz ha commentato questo genere di annunci sul suo canale X/Twitter con parole decisamente al vetriolo.

Addio alla musica? Gemitaiz provoca: “Patetici”

Il rapper romano punta il dito non contro l’abbandono della musica in sé, piuttosto contro gli annunci plateali. Lo fa su X, nel suo stile, con limitate possibilità di commentare. Ecco le sue parole:

“Non ce ne frega davvero un ca**o del perché smettete di fare musica. Questi annunci per farsi dire: ‘Oh no! Continua’ e ricevere qualche emoji a cuore sotto un post.. PATHETIC”.

Gemitaiz ha inoltre ripreso lo screenshot del post e lo ha rilanciato sulle storie Instagram, per far sì che il suo messaggio arrivi davvero a tutti. A chi si riferisce il rapper?

Il ritiro dalle scene di alcuni artisti

Ribadiamo che Gemitaiz non ha fatto nomi, dunque potrebbe riferirsi a chiunque. Va ricordato che recentemente ha fatto discutere l’annunciato ritiro dalle scene di Sangiovanni, o meglio, la messa in pausa della sua attività. Il giovanissimo artista sente di non avere abbastanza forze “fisiche e mentali” per portare avanti il suo percorso, per questo continuerà a scrivere ma con i tempi che sceglierà, senza il pressing del mercato. Una scelta che Gianluca Grignani comprende

Da acque internazionali, invece, Lizzo ha pubblicato un lungo sfogo contro coloro che non fanno che criticarla per il suo aspetto fisico. Sui social, dopo una lunga invettiva, ha tuonato: “Mollo tutto” facendo preoccupare i fan. I suoi ultimi post riguardano un brand, dunque non è ancora chiaro se la popstar stesse scherzando per annunciare un nuovo progetto o se facesse sul serio.

Continua a leggere su optimagazine.com