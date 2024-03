Il 19 marzo ricorre la Festa del Papà e spuntano i messaggi degli artisti che in questo giorno ricordano e omaggiano i loro padri. Tanti sono i cantanti e i cantautori che dedicano un post a questa Festa, con foto d’epoca o parole piene d’amore.

Festa del Papà, i messaggi degli artisti

Un pensiero profondo arriva da Piero Pelù, che condivide una foto di infanzia del padre e ricorda: “Tutti i papà sono stati bambini a loro volta” e festeggia il papà descrivendolo come “un grande lottatore”. Ai suoi genitori dice: “Vi voglio bene, anche se non lo so esprimere al massimo”. All’appello non manca Vasco Rossi, che in un post parla dei suoi figli spiegando che quando si diventa papà “capisci anche che la tua posizione non è più quella di essere al centro dell’universo”.

Morgan dedica un messaggio a “tutti i padri buoni, dolci, pazienti e dialoganti” ricordando che “anche una sola parola gentile è un regalo”. “Sempre sempre sempre”, scrive Gemitaiz nelle storie Instagram mostrando una foto d’infanzia con lui bambino di fronte al padre.

Perché il 19 marzo è la Festa del Papà

Perché il 19 marzo si festeggia la Festa del Papà? Questa giornata è stata istituzionalizzata nel 15esimo secolo da Papa Sisto IV e ricorre nel giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù nonché santo patrono di tanti Paesi di tradizione cattolica.

Secondo le fonti, il 19 marzo sarebbe il giorno in cui San Giuseppe morì. La Festa del Papà trova origine in alcune chiese orientali, ma nei secoli si è estesa anche in quelle occidentali.

Continua a leggere su optimagazine.com