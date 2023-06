Dopo la bufera scoppiata sui social a seguito delle storie pubblicate su Instagram, Gemitaiz chiede scusa. Il rapper romano lo fa con una nuova nota rilasciata sul suo profilo in cui fa pubblica ammenda. Nel frattempo Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore della trasmissione radiofonica La Zanzara, si è scagliato contro il rapper e tutti coloro che hanno esultato per la morte di Silvio Berlusconi.

Gemitaiz chiede scusa, le sue parole

Di seguito le parole con le quali Gemitaiz chiede scusa per il commento sulla morte di Silvio Berlusconi:

“Sicuramente sono stato impulsivo e indelicato nella mia storia di ieri, e me ne dispiaccio. È stata un’uscita che voleva essere sarcastica ma riflettendoci è stata insensibile, al di là di quale sia la mia posizione. E me ne dispiaccio. Ci tengo anche a dire che non era certo mio interesse essere al centro dell’attenzione mediatica, a volte dimentico di essere un personaggio pubblico e mi scordo di mettere i filtri nel comunicare. In ogni caso accetto le conseguenze delle mie azioni qualunque esse siano, come è giusto che sia. PS: Ovviamente il mio peccare di insensibilità e il pessimo tempismo della mia affermazione non cancellano il disprezzo che provo per tutto ciò di cui è stato artefice e partecipe. Non cancella l’efferatezza e la mancanza di sensibilità totale che ha avuto nei confronti di chi è stata una sua vittima. Se che non ve ne frega un ca**o, ma va chiarito“.

Cosa aveva scritto Gemitaiz

Lunedì 12 giugno Gemitaiz, appresa la notizia della morte di Silvio Berlusconi, aveva commentato con “alleluia” sul suo profilo Instagram per poi invitare chiunque non fosse d’accordo a cancellare l’iscrizione dal suo profilo, ricordando quella volta in cui perse follower quando attaccò Matteo Salvini.

Nel frattempo, come detto in apertura, è arrivato il commento di Giuseppe Cruciani: “Quelli che dicono ‘alleluia’ alla morte di Berlusconi, come nel caso del rapper, Gemitaiz, mi fanno orrore“.

Gemitaiz ha commentato a sua volta con una citazione attribuita a Bertrand Russell: