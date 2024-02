La spiegazione di Gemitaiz su Rondodasosa, forse, metterà fine a un dibattito iniziato nel 2021. Il rapper romano ha pubblicato una lunga nota nelle storie Instagram per fare chiarezza sullo spoiler di un brano del collega di San Siro, che in una barra direbbe di aver “preso a schiaffi” proprio Gemitaiz. Per raccontare tutta la storia dobbiamo fare un salto indietro.

Le frecciatine del 2021

Da tempo il mondo del rap è diviso tra coloro che sui social ostentano continuamente i loro traguardi e i loro beni materiali e i loro colleghi che, invece, invitano i più giovani a fare i seri. Gemitaiz è fra questi ultimi. Nel 2021 Gemitaiz in una storia Instagram scrisse:

“Giovani rapper, quando vi inventate che siete ricchi occhio a non esagerare. Altri giovani rapper, non credete a quello che dicono alcuni giovani rapper nelle strofe, perché se lo inventano”.

Il rapper romano non fece nomi, ma Rondodasosa raccolse la frecciatina e rispose:

“Io a 19 anni firmo contratto da milioni in Inghilterra, tu a 19 anni stavi nel garage di tuo padre a fare mixtape dove parlavi delle cannette per tossici. Poche chiacchiere, all’estero non vi conoscono”.

Gemitaiz, a sua volta, replicò: “Pinocchio, quando se vedemo di persona me spieghi bene quella cosa che hai scritto su mio padre”. L’incontro avvenne. I due colleghi si incontrarono e subito circolò la voce di un video in cui sarebbe visto Rondodasosa colpire Gemitaiz con uno schiaffo, con comprensibile sbigottimento da parte del rapper romano. Ora, arriviamo al 2024 e a quel “l’ho preso a schiaffi” spoilerato sul nuovo brano di Rondodasosa.

La spiegazione di Gemitaiz su Rondodasosa

Nella nota pubblicata sulle storie Instagram, Gemitaiz racconta:

“Dopo avergli dato un appuntamento dicendogli ch sarei stato solo si è presentato con due pischelli e abbiamo parlato una ventina di minuti […] dopo 20 minuti che parlavamo piuttosto tranquilli […] ha pensato bene di darmi una ‘pizza’ senza manco guardamme in faccia”.

Gemitaiz, stando al suo racconto, gli chiese spiegazioni. Rondodasosa rispose: “Dovevo fare qualcosa per vendicarmi di quello che avevi scritto online”. Quindi il rapper romano fu informato da un suo amico che attendeva in macchina che i “due pischelli” arrivati insieme a Rondodasosa avevano ripreso il tutto. Gemitaiz, infine, riuscì a riprendere il discorso con Rondodasosa e quest’ultimo gli spiegò che “si sentiva esaurito perché pensava che tutti ce l’avessero con lui e non volessero che ce la facesse”.

I due si salutarono e il rapper romano dimenticò quella storia, ma a quanto pare Rondodasosa è tornato all’attacco. A questo giro Gemitaiz non è interessato al dissing:

“Non mi chiedete di fare dissing perché per dissare qualcuno devo essere accecato dalla rabbia e dall’odio, e non è sicuramente questo il caso. C’ho quasi 40 anni ragazzi miei, e mi frega solo di fare i dischi e i concerti, sono dove volevo essere e sono felice così. E tranquilli che nessuno ha preso a pizze nessuno. Peace”.

