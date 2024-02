Il producer Stabber ha voluto anche Coez e Gemitaiz in Non Odiare Mai, il primo singolo del suo producer album in cui troviamo anche Noyz Narcos, già partner in crime di Salmo nel micidiale CVLT. Il risultato? Un convivio di barre ed eccellenza, con un arrangiamento perfettamente cucito addosso agli ospiti che appaiono tutt’altro che fuori luogo.

Per il suo primo singolo da producer, Stabber ha scelto i pesi massimi della scena urban e hip hop romana. Coez, Gemitaz e Noyz Narcos sono i principali punti di riferimento della Capitale, che non ha nulla da invidiare alla scena milanese.

Stabber li ha messi insieme con grande sorpresa del pubblico, annunciando il singolo un giorno prima della sua uscita. Il risultato è un brano fondamentalmente sensuale e notturno, in cui la street ballad fonde insieme il pop e il rap senza che le due realtà si infettino troppo. Un sincretismo da maestro, in cui la musica e i suoi soldati vincono alternando ruvidità e poesia, senza banalità.

Stabber è il nome d’arte di Stefano Tartaglini, produttore aquilano che in tanti anni ha firmato collaborazioni con nomi eccellenti come Salmo, Fabri Fibra, Nitro, Junior Cally, The Whip, Starkey e Victor Kwality.

Tra le tracce placcate in oro troviamo Daytona di Salmo e Occhiali Scuri di Coez. Non solo rap: Stabber ha collaborato con Motta nell’album Vivere O Morire e con Raphael Gualazzi nell’album Ho Un Piano, oltre ai Coma Cose per l’EP Due.

Non Odiare Mai è l’inizio di un percorso individuale per il quale si è già alimentato un certo hype tra i fan.

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare davvero, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare mai indietro, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

Ma non c’è nessun posto dove andare, baby

Ho smesso di cercare ciò che fa per me

Davvero, faccio scontri sui marciapiedi

Mentre vado via dentro a una Porsche

Non odiarmi, rilassati un po’

Con le stelle mi tracci un disegno

Se la cerco sono ancora sveglio

Tu ridi mentre mi fumi il cuore nei tuoi drummini

Stiamo sui giri e noi che scommettiamo ancora sui vivi

Sopra ai chiodi coi passi di danza

Fino all’ombra dei fari a scomparsa

Ti presterei le ali per andartene, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare davvero, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare mai indietro, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

Basta che non me le ridai bruciate

Mai vorrei vederti che mi dai le spalle

Mai vorrei vederti da dietro le sbarre

Mai vorresti rivedermi giù a tocchi

Vorrei che la mia bambina avesse i tuoi occhi

Non odiare quel che faccio, fa parte del set

Sto aspettando il giorno del payback

Pensa a chi non ci sta più se ci vedesse

Brillo vero, me puoi mette’ dentro il diamond tester

Volevi volare sul mio jet pur sapendo

Che andare forte caschi, rischi di sfidare il vento

Poi me so’ sentito troppo a casa mia

Di passaggio in questo mondo, un giorno ce ne andremo via

Questa strada è mia, non è per tutti, mi vedi?

Per il resto de ‘sti stron*i a piedi stanno i marciapiedi

Giro di notte solo per Milano

Abbiamo tutto ciò che volevamo

Per le strade come Highlanders, Peaky Blinders

Immaginiamo il mare all’urlo di un gabbiano

E vorrei darti tutto ma non ci capiamo

A te ti cola il trucco, a me trema la mano

Muri duri da abbattere, ti darei il mio carattere

Mentre ti guardo andartene lontano