La scaletta di Sanremo 2023 per la terza serata del 9 febbraio prevede le esibizioni dei 28 artisti in gara. Se nelle prime due serate si sono esibiti in 14 per serata, nella terza di giovedì 9 febbraio i cantanti saranno in gara sempre tutti, tutti insieme, all’interno della stessa serata.

Arriva una band che dal palco del Teatro Ariston ha raggiunto le vette del mondo: i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 con Zitti e Buoni. Al Festival anche Peppino di Capri, nella terza serata della kermesse canora.

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2023 è Paola Egonu. Alla conduzione Amadeus e Gianni Morandi.

Nel terzo appuntamento sanremese scende in campo il pubblico, attraverso il televoto, per la prima volta. Nelle prime due serate, infatti, ha votato solo la stampa. Dalla terza sera in poi, voterà invece anche il pubblico da casa influendo notevolmente sul risultato finale e sulla classifica di gradimento complessiva.

Scaletta Sanremo 2023, terza serata 9 febbraio

Nella terza serata di Sanremo 2023 è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 28 canzoni in gara da parte dei rispettivi 28 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Demoscopica. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 50%.

TUTTO SUL TELEVOTO DI SANREMO 2023: NUMERI, CODICI, QUANDO VOTARE

Ordine di uscita in corso di conferma