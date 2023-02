Nessuna sorpresa per il vincitore di Sanremo 2023, all’interno dell’edizione già scontata di sempre, o quasi. La vittoria più scontata in assoluto fu quella di Mahmood e Blanco che con Brividi conquistarono tutti al primo ascolto. Ma cosa dire invece di Sanremo 73? Sin dal primo istante, addirittura sin dagli ascolti, la vittoria è subito apparsa essere nelle mani di Marco Mengoni, o di Ultimo.

Il primo, molto apprezzato da tutte le giurie – sala stampa, televoto, demoscopica – il secondo un po’ meno apprezzato dalla stampa ma fortissimo al televoto.

Si sperava in un posizionamento migliore per Giorgia e per il suo atteso ritorno in gara. Un brano leggermente al di sotto delle aspettative, però, come Parole Dette Male, l’ha portata a non essere in vetta.

La classifica ha invece sempre premiato, a sorpresa, cantanti come Mr.Rain e Tananai, sempre ben saldi in alto.

Marco Mengoni Lazza Mr.Rain Ultimo Tananai

6) Giorgia – Parole dette male

​7) Madame – Il bene nel male

​8) Rosa Chemical – Made in Italy

​9) Elodie – Due

​10) Colapesce e Dimartino – Splash

​11) Modà – Lasciami

​12) Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

​13) Coma_Cose – L’addio

​14) Ariete – Mare di guai

​15) LDA – Se poi domani

​16) Articolo 31 – Un bel viaggio

​17) Paola e Chiara – Furore

​18) Leo Gassman – Terzo cuore

​19) Mara Sattei – Duemilaminuti

​20) Colla Zio – Non mi va

​21) Cugini di Campagna – Lettera 22

​22) gIANMARIA – Mostro

​23) Levante – Vivo

​24) Olly – Polvere

​25) Anna Oxa – Sali

​26) Will – Stupido

​27) Shari – Egoista

​28) Sethu – Cause perse