Chi è Paola Egonu, la campionessa italiana di pallavolo? Lo abbiamo appena detto: è una fuoriclasse dello sport italiano, titolare di medaglie d’oro, argento e bronzo nonché Cavaliere ordine al merito della Repubblica Italiana, onorificenza ottenuta nel 2021 direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi è uno dei nomi più importanti della pallavolo.

Chi è Paola Egonu

Paola Egonu nasce a Cittadella (Padova) il 18 dicembre 1998. I suoi genitori sono di nazionalità nigeriana: il padre Ambros è un ex camionista, attività svolta quando viveva a Lagos, mentre la madre Eunice faceva l’infermiera a Benin City.

Nel 2014 Paola ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al passaporto ottenuto dal padre. In giovanissima età scopre la sua passione per la pallavolo ed entra nella squadra locale del Cittadella. La sua ascesa inizia con l’ingaggio nel Club Italia nell’annata 2013-2014, fino alla stagione 2017-2018 quando con l’AGIL Novara vince la Supercoppa Italiana 2017 e due Coppe Italia.

Nel frattempo per Paola Egonu si aprono le strade della nazionale. Nel 2015 vince la medaglia d’oro per la nazionale under-18 al campionato mondiale 2015. Nel 2017 vince la medaglia d’argento con la nazionale maggiore italiana al World Grand Prix.

Nel 2021 è portabandiera per la cerimonia di apertura dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo. In seguito, vince altro oro: lo stesso anno per il campionato europeo, nel 2022 per la Volleyball National League.

La vita privata e il Festival di Sanremo 2023

Dopo una relazione con la collega polacca Katarzyna Skorupa, Paola Egonu ha una relazione con il pallavolista Michał Filip. Quando non gioca nei palazzetti, si dedica al doppiaggio come nel film di animazione Soul e alla conduzione: nel 2021-2022 è inviata de Le Iene.

Il 9 febbraio 2023 sarà al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus.

