Il televoto di Sanremo 2023 darà fondamentale per decretare il vincitore del Festival. Il pubblico, attraverso il televoto, vota in tre delle cinque serate di Sanremo, esprimendosi a partire dalla terza serata di giovedì 9 febbraio.

In questo articoli tutti i dettagli sulle fasi di voto: numeri e codici per votare i 28 cantanti in gara a Sanremo 2023.

Come si vota

Gli utenti interessati a televotare potranno esprimere il proprio voto scegliendo uno o più degli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse. In alternativa al codice a 2 cifre, può essere utilizzato uno dei seguenti “alias”:

per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01, numero 1, numero1, numero 01, numero01;

per la canzone-artista indicata con “02” anche: 2, due, codice 2, codice2, codice 02, codice02, numero 2, numero2, numero 02, numero02;

per la canzone-artista indicata con “03” anche: 3, tre, codice 3, codice3, codice 03, codice03, numero 3, numero3, numero 03, numero03;

per la canzone-artista indicata con “04” anche: 4, quattro, codice 4, codice4, codice 04, codice04, numero 4, numero4, numero 04, numero04;

per la canzone-artista indicata con “05” anche: 5, cinque, codice 5, codice5, codice 05, codice05, numero 5, numero5, numero 05, numero05;

per la canzone-artista indicata con “06” anche: 6, sei, codice 6, codice6, codice 06, codice06, numero 6, numero6, numero 06, numero06;

per la canzone-artista indicata con “07” anche: 7, sette, codice 7, codice7, codice 07, codice07, numero 7, numero7, numero 07, numero07;

per la canzone-artista indicata con “08” anche: 8, otto, codice 8, codice8, codice 08, codice08, numero 8, numero8, numero 08, numero08;

per la canzone-artista indicata con “09” anche: 9, nove, codice 9, codice9, codice 09, codice09, numero 9, numero9, numero 09, numero09;

per la canzone-artista indicata con “10” anche: dieci, codice 10, codice10, numero 10, numero10;

per la canzone-artista indicata con “11” anche: undici, codice 11, codice11, numero 11, numero11;

per la canzone-artista indicata con “12” anche: dodici, codice 12, codice12, numero 12, numero12;

per la canzone-artista indicata con “13” anche: tredici, codice 13, codice13, numero 13, numero13;

per la canzone-artista indicata con “14” anche: quattordici, codice 14, codice14, numero 14, numero14;

per la canzone-artista indicata con “15” anche: quindici, codice 15, codice15, numero 15, numero15;

per la canzone-artista indicata con “16” anche: sedici, codice 16, codice16, numero 16, numero16; per la canzone-artista indicata con “17” anche: diciassette, codice 17, codice17, numero 17, numero17;

per la canzone-artista indicata con “18” anche: diciotto, codice 18, codice18, numero 18, numero18;

per la canzone-artista indicata con “19” anche: diciannove, codice 19, codice19, numero 19, numero19;

per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20, numero 20, numero20;

per la canzone-artista indicata con “21” anche: ventuno, codice 21, codice21, numero 21, numero21;

per la canzone-artista indicata con “22” anche: ventidue, codice 22, codice22, numero 22, numero22;

per la canzone-artista indicata con “23” anche: ventitre, codice 23, codice23, numero 23, numero23;

per la canzone-artista indicata con “24” anche: ventiquattro, codice 24, codice24, numero 24, numero24;

per la canzone-artista indicata con “25” anche: venticinque, codice 25, codice25, numero 25, numero25;

per la canzone-artista indicata con “26” anche: ventisei, codice 26, codice26, numero 26, numero26;

per la canzone-artista indicata con “27” anche: ventisette, codice 27, codice27, numero 27, numero27;

per la canzone-artista indicata con “28” anche: ventotto, codice 28, codice28, numero 28, numero28.

Il numero massimo di voti validi (per ogni canale di erogazione, SMS da utenza mobile e chiamate da utenza fissa) effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella 3^, nella 4^ e nella 5^ serata.

I codici dei singoli cantanti verranno inseriti in questo articolo, appena disponibili.

Televoto di Sanremo 2023: numeri e codici

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Si vota dalle utenze fisse degli abbonati di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e iliad tramite chiamata telefonica. Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad, Kena e ho.mobile tramite SMS.

Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di Euro 0,51 IVA inclusa. Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, ho.mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Kena e iliad.

Sessioni di voto: quando votare

Il televoto di Sanremo 2023 non è sempre attivo. Quando votare i propri artisti preferiti? Il pubblico scende in campo nella terza, nella quarta e nella quinta serata del Festival.

3^ SERATA (giovedì 9 febbraio 2023)



Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 28 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.



4^ SERATA (venerdì 10 febbraio 2023)



Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 28 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.



5^ SERATA (sabato 11 febbraio 2023)



PRIMA FASE

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 28 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.



SECONDA FASE

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 5 Artisti rimasti in gara.