La musica di Peppino Di Capri racconta inevitabilmente gli anni d’oro della canzone italiana. Un timbro e uno stile peculiari fanno di Giuseppe Faiella – questo il nome di battesimo – una delle voci più determinanti della scena nazionale, con canzoni che oggi sono una lezione per tutte le nuove generazioni.

Chi è Peppino Di Capri

Nato a Capri nel 1939, Giuseppe Faiella diventa Peppino Di Capri negli anni ’50 su suggerimento del chitarrista Mario Cenci che gli dice: “Siccome ti chiami Peppino e vieni da Capri ti chiamerai Peppino di Capri”.

Innamorato del rock’n’roll e di Buddy Holly, nel 1958 mette insieme i Capri Boys che diventeranno i Peppino Di Capri E I Suoi Rockers. Pochi anni dopo arrivano i suoi primi successi, veri e propri tormentoni come Let’s Twist Again, cover di Chubby Checker, e St. Tropez Twist.

Nel 1965 ha il privilegio di aprire i concerti italiani dei Beatles insieme a Fausto Leali e ai New Dada, ma la consacrazione definitiva arriva nel 1973. In quell’anno vince il Festival di Sanremo con Un Grande Amore E Niente Di Più e pubblica Champagne, ancora oggi la sua canzone più famosa.

Nel 2005 viene nominato Commendatore da Carlo Azeglio Ciampi, e il successo del capolavoro Champagne viene omaggiato anche da Guè Pequeno che nel brano Fiumi Di Champagne chiama a rapporto proprio lo stesso cantautore. Il brano è contenuto nell’edizione deluxe del disco Vero (2015) del rapper e fa parte della colonna sonora del film Natale Col Boss.

Il cinema

Come tanti altri artisti, Peppino Di Capri è anche attore. Nel 1961 esordisce in Mina… Fuori La Guardia di Armando W. Tamburella, e molto spesso compare nei lungometraggi nel ruolo di se stesso, come accade in Operazione San Gennaro.

Nel 2015 ha recitato nel film Natale Col Boss accanto a Lillo e Greg.

