Gianni Morandi e Sangiovanni in Fatti Rimandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte, anche a Sanremo. Il feat. festeggia i 60 anni del pezzo: era infatti il 1963 quando Morandi rilasciava la sua hit immortale che compie 60 anni nel 2023. E quale migliore occasione per festeggiare se non il Festival di Sanremo?

Gianni Morandi è il co-conduttore fisso, al fianco di Amadeus, e nella serata dei duetti presenta il feat. con Sangiovanni. Se i 28 artisti in gara saranno in featuring su cover del panorama italiano ed internazionale, nella stessa serata anche il co-conduttore sarà in feat. ma sulle note di un brano proprio, in una nuova versione, più fresca e attuale. Per farlo, Morandi ha chiamato un esponente della musica della GenZ del calibro di Sangiovanni.

Il brano è disponibile su Spotify e negli store digitali da martedì 7 febbraio, serata di debutto del Festival numero 73.

La versione 2.0 del successo vanta la produzione di Shablo e promette di riconquistare tutti con un sound moderno e al passo con i tempi. Il brano anticipa il tour GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, che riporterà il cantante dal vivo in tutta Italia, sui palchi dei principali palasport della penisola.

Testo Fatti Mandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte