Ci siamo appena messi alle spalle uno degli eventi televisivi più importanti dell’anno, al punto che oggi 19 febbraio tutti vogliono capire come vedere la replica della finale di Sanremo 2023. Già, perché da questa notte tutti coloro che si sono persi l’evento o che in alternativa vogliono rivivere alcune fasi della puntata andata in onda sabato sera, possono puntare su un paio di strade. A tal proposito, è interessante concentrarsi anche sull’orario fissato da Rai Premium e RaiPlay dopo l’evento in diretta.

Tutte le soluzioni del caso per capire come vedere la replica della finale di Sanremo 2023: riscontri su orario e disponibilità per Rai Premium e RaiPlay

Visto che parliamo di piattaforme differenti, ovviamente bisogna tenere in considerazioni logiche di riproduzione differenti tra Rai Premium e RaiPlay. Nel primo caso, infatti, parliamo di un appuntamento che deve essere inserito all’interno di un palinsesto televisivo, senza seconde possibilità per il pubblico. Con RaiPlay, invece, potremmo prenderci anche qualche pausa, visto che l’evento potrà essere stoppato in qualsiasi istante dall’utente. App disponibile per utenti Apple ed Android, come sempre.

Andiamo per gradi e capiamo in primo luogo quali siano le soluzioni disponibili per chi vuole vedere la replica integrale della finale di Sanremo 2023. Al di là della questione orario, è chiaro che con Rai Premium ci sia un orario preciso da rispettare e, attualmente, la scaletta prevede la riproposizione della puntata a partire dalle 13:30. Parlando della finale e di un atto conclusivo durato fino a notte fonda, dovremmo dilungarci fino alle 19:30 circa.

Per quanto riguarda RaiPlay, la finale di Sanremo 2023 per forza di cose ci stresserà decisamente di meno. Attorno alle 3 o al massimo alle 4, nella notte tra sabato e domenica, dovrebbe essere disponibile la puntata integrale all’interno dell’applicazione. Le tempistiche più o meno sono quelle, ma è chiaro che in occasione della finale ci possa essere un leggero ritardo.

