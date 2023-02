Massimo Ranieri e Rocio Muñoz Morales conducono Gli Italiani Hanno Sempre Ragione, nuovo show prossimamente su Rai1. Lo presentano al Festival di Sanremo 2023, nel corso della serata di giovedì 9 febbraio, quella dedicata alle cover e ai duetti.

“Un viaggio in musica e parole di Massimo Ranieri affiancato da Rocio, attrice spagnola. Si tratta del primo debutto di Massimo fuori dal musicale classico, un percorso innovativo per lui”, così ne parla Stefano Coletta, durante la conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo.

Per Massimo Ranieri è un felice ritorno alla conduzione; per Rocio Muñoz Morales, invece, un vero e proprio debutto alla conduzione di uno show televisivo. Il programma dovrebbe andare in onda in primavera. Si parla di uno spazio nel sabato sera di Rai1, in prima serata, a partire da maggio.

Che Massimo Ranieri stesse lavorando ad un nuovo show non era un segreto: se ne parla già da diverse settimane attendendo i dettagli sul suo atteso ritorno televisivo. Al Festival di Sanremo viene svelato qualche dettaglio in più: condividerà la conduzione con l’attrice Rocio Muñoz Morales, anche nota per essere al fianco di Raoul Bova, e sarà un viaggio tra musica e parole.

Gli Italiani Hanno Sempre Ragione di Fabrizio Frizzi

Nel 2015 era Fabrizio Frizzi a condurre lo show Gli Italiani Hanno Sempre Ragione. Non è noto se lo show sia esattamente lo stesso o se verranno apportate modifiche, al di là della doppia conduzione. Basato su un format inglese, il programma invitava gli italiani votare da casa, rispondendo ad una serie di domande a scelta multipla di diverso carattere.