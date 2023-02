Annalisa al Forum di Assago (Milano), per un concerto-evento in programma il 4 novembre prossimo. Già in vendita i biglietti per quello che sarà il debutto di Annalisa nei palasport.

Il concerto è stato comunicato a pochi giorni dalla performance della cantante al Festival della Canzone Italiana.

Annalisa sarà infatti tra gli ospiti del Festival di Sanremo giovedì 9 febbraio, nella terza serata: si esibirà dal palco esterno in Piazza Colombo, in collegamento con il Teatro Ariston, dove si svolgerà la manifestazione principale che vedrà in gara i 28 artisti presentare i rispettivi brani ormai editi.

Solo con l’ultimo singolo, Annalisa ha conquistato 1 disco di Platino ed ottenuto 21 milioni di streaming su Spotify, oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 300 mila utilizzi del suono su TikTok con oltre 316 milioni di visualizzazioni. Bellissima è stabile ai vertici di tutte le classifiche streaming e radiofoniche, dallo scorso settembre e il suo successo non sembra arrestarsi.

“Ho scritto Bellissima in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”, le parole di Annalisa dopo l’estate.

I prezzi dei biglietti per Annalisa al Forum di Assago

I Anello Numerato Tribuna Gold: 58 euro

Tribuna Parterre Numerata: 58 euro

I Anello Numerato – Cat.1: 58 euro

I Anello Numerato – Cat.2: 50 euro

II Anello Centrale Numerato: 45 euro

II Anello Numerato: 39 euro

Parterre in Piedi: 35 euro

Da ogni account correttamente registrato su TicketOne si potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.