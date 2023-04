Speciale Sanremo 2023 su Rai1, lunedì 10 aprile. Il primo canale Rai festeggia il giorno di Pasquetta riproponendo una vetrina sull’ultimo Festival della Canzone Italiana che ha visto trionfare il cantate Marco Mengoni. Condotto da Amadeus, anche direttore artistico della kermesse canora, ricorderemo Sanremo 2023 per le simpatiche incursioni di Gianni Morandi, che ha salvato la situazione anche nella serata in cui Blanco mise in difficoltà tutti.

Doveva presentare il singolo L’Isola Delle Rose e, per un problema di audio, ha sfasciato la scenografia sul palco. Ecco cosa era successo con Blanco a Sanremo 2023. L’artista si era poi scusato, sia con il pubblico che con Amadeus. Non ha potuto però far ritorno al Festival per presentare quel brano che non era riuscito a cantare a causa di problemi tecnici.

Un momento indimenticabile che sicuramente non sarà escluso dallo Speciale Sanremo 2023 su Rai1 stasera. Spazio, poi, ai Big della musica italiana e a tutti coloro che si sono esibiti nel Festival che ha visto anche l’atteso ritorno di Giorgia in gara. Un Festival che ha consentito a Tananai di scalare rapidamente la classifica e di passare da ultimo (di Sanremo 2022) a quinto (Sanremo 2023). In gara anche Ultimo e il grande ritorno di Anna Oxa ma anche tanto spazio ai giovanissimi, da Ariete ai giovani finalisti di Sanremo Giovani.

L’appuntamento con lo Speciale Sanremo 2023 su Rai1, Tra Palco E Realtà, è dalle 21:45 alle 23:25, dopo I Soliti Ignoti delle ore 20.30.

Marco Mengoni a Sanremo 2023

Marco Mengoni a Sanremo 2023 ha presentato in gara la canzone Due Vite, vincendo tra i Campioni. Alle sue spalle Lazza, secondo classificato con Cenere. Terzo Mr.Rain con la canzone Supereroi. Per Marco Mengoni si è trattato di una grande conferma. Proprio 10 anni fa vinceva il Festival con L’Essenziale, nel 2013, dando una vera svolta alla sua carriera. Per la seconda volta rappresenterà quindi l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Due Vite ha messo d’accordo pubblico e critica sin dal primo ascolto e proverà a convincere anche i nostri cugini europei. Sarà ancora Due Vite, infatti, la canzone che Mengoni porterà all’ESC 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com