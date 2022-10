Grey’s Anatomy 19×01 apre la stagione del medical drama il 6 ottobre su ABC, ma c’è chi l’ha già vista in anteprima e giura che questa première darà nuova linfa alla storica serie, nonostante la stragrande maggioranza del pubblico reclami a gran voce la sua degna conclusione.

Ad accogliere in modo entusiastico Grey’s Anatomy 19×01 è stata la testata specializzata TvLine, che ne recensisce con parole più che benevoli il tentativo di rinnovamento dello show nel segno delle origini. Secondo Charlie Mason, che ha visto l’episodio in anteprima, Everything Has Changed (questo il titolo originale della première di stagione) “è, in due parole, tanta roba. Scritto dalla showrunner Krista Vernoff e diretto dalla produttrice esecutiva Debbie Allen (alias Catherine), è divertente, emozionante, vola via come se fosse lungo 20 minuti e include almeno una battuta che sarà sicuramente citata da venerdì mattina e per sempre“. E ancora: “Questo non è tecnicamente un reboot, ma sembra tale, quasi una rinascita“.

Insomma buona la prima per Grey’s Anatomy 19×01, che sembra rispettare le sue promesse: il promo introduceva come veri e propri protagonisti i nuovi tirocinanti del primo anno, interpretati da Adelaide Kane (la dottoressa Jules Millen), Alexis Floyd (Simone Griffin), Harry Shum Jr. (Daniel “Blue” Kwan), Niko Terho (Lucas Adams) e Midori Francis (Mika Yasuda). E a quanto pare sono proprio loro le star del primo episodio: secondo TvLine, “sono davvero fantastici, in verità – eccezionalmente ben scelti e immediatamente meglio definiti rispetto all’afflusso di stagisti che sono stati assunti per la stagione 14“. A differenza di altri specializzandi passati un po’ in sordina, secondo TvLine, “scopriamo di più sui debuttanti della stagione 19 al loro esordio rispetto a molti degli specializzandi della prima stagione nella prèmiere della serie“. Insomma, i nuovi stagisti sembrano essere più e meglio definiti dei Magic Five delle origini, Meredith, Izzie, Cristina, Alex e George. Resta da capire come si riuscirà a bilanciare il loro protagonismo con le storie degli altri personaggi veterani.

Grey’s Anatomy 19×01 non ha ancora una data d’uscita italiana, ma la stagione non arriverà su Disney+ ad ottobre.

