C’è uno sguardo verso il futuro nel poster e nelle prime foto di Grey’s Anatomy 19: il claim della nuova stagione sarà “Begin again” (“Ricominciare“), dunque all’insegna di una rinascita del format e della trama. Come ampiamente annunciato, ci sarà una nuova classe di specializzandi chiamata a risollevare le sorti del medical drama e a rappresentare questa nuova era, che vedrà una presenza molto ridotta della protagonista storica Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey e, di contro, cinque nuovi tirocinanti al loro ingresso in ospedale.

Nel poster di Grey’s Anatomy 19 questa dicotomia è espressa chiaramente da un doppio binario: in alto ci sono i tre veterani della serie, gli unici membri del cast originale rimasti dopo quasi vent’anni in onda, mentre in basso si stagliano le cinque new entry della stagione. Chandra Wilson, Ellen Pompeo e James Pickens Jr. – rispettivamente Miranda Bailey, Meredith Grey e Richard Webber nella serie – sembrano dare così la loro benedizione ai giovani attori incaricati di realizzare una sorta di reboot di Grey’s Anatomy: si tratta di Adelaide Kane (che interpreta la dottoressa Jules Millen), Alexis Floyd (Simone Griffin), Harry Shum Jr. (Daniel “Blue” Kwan), Niko Terho (Lucas Adams) e Midori Francis (Mika Yasuda),già protagonisti del trailer della nuova stagione.

Ecco il poster di Grey’s Anatomy 19, in onda su ABC dal prossimo 6 ottobre e successivamente in Italia in esclusiva su Disney+.

@ABC

Insieme al poster sono state diffuse anche le foto promozionali del primo episodio di Grey’s Anatomy 19, che riparte sei mesi dopo lo scioccante finale di stagione in cui Meredith è rimasta da sola ad affrontare la chiusura del programma di specializzazione, per di più perdendo Nick (qui la trama della première, in onda dopo Station 19 6×01).

