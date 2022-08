Fansale e Viagogo per i Coldplay? Quale precisazione importante sule differenze tra le due piattaforme di rivendita dei biglietti, in modo da scegliere in modo consapevole quale preferire e dove recarsi per l’acquisto dei ticket in caso di sold out.

Al via il 25 agosto alle ore 10.00 la vendita generale sui circuiti autorizzati. I biglietti sono disponibili sia online che via call center e in tutti i punti vendita autorizzati della penisola. Ma cosa fare in caso di sold out? In tanti ci chiedete se Viagogo è un sito affidabile e le differenze con la piattaforma Fansale.

Entrambi infatti potrebbe offrire biglietti, di seconda mano ossia rivenduti da fan e destinati ad altri fan. Importanti differenze però esistono tra le due piattaforme.

Fansale

Fansale è una piattaforma di rivendita di biglietti collegata in modo diretto a TicketOne. Si tratta di una piattaforma legale, autorizzata e che consente la vendita di biglietti da fan a fan senza scopi di lucro.

Questo significa che i biglietti saranno rivenduti – qualora disponibili – a prezzo di costo e senza maggiorazioni. Il prezzo garantito è lo stesso che i fan avrebbero pagato acquistando i ticket direttamente dai circuiti di prevendita ma lo scambio proviene da un fan che lo aveva preventivamente acquistato.

Viagogo

Viagogo è la piattaforma di secondary ticketing più nota al mondo. Qui si trovano sempre biglietti acquistati da altri e rivenduti, ma non a prezzo di costo. Numerose le multe a carico di Viagogo proprio per questo motivo: chi vende stabilisce in autonomia il prezzo dei biglietti, che supera di gran lunga quello originario di vendita. Qui si trovano biglietti a prezzi anche di 10 volte superiore a quello di acquisto e la piattaforma non è tra le ufficiali riconosciute per la presale.

Gli organizzatori non hanno nessuna responsabilità sulla vendita tramite Viagogo, che viene gestita da altre entità non collegate in modo diretto all’artista, con l’obiettivo di realizzare un profitto personale.

I concerti dei Coldplay in Italia nel 2023

21 e 22 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI e LA MAPPA

25, 26 e 28 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI e LA MAPPA

