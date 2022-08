In questo articolo troverete i prezzi dei biglietti per i Coldplay a Napoli nel 2023, per un unico concerto-evento allo Stadio Maradona, ex Stadio San Paolo, il 21 giugno. LEGGI ANCHE: i prezzi dei biglietti per i Coldplay a San Siro nel 2023

La notizia dei concerti dei Coldplay in Italia circolava da qualche giorno. Oggi è ufficiale: sono tre le date attese nel nostro Paese il prossimo anno. Due concerti si terranno allo Stadio San Siro di Milano ed uno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il gruppo guidato da Chris Martin si tratta della prima esibizione all’ex Stadio San Paolo.

La band si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno per poi spostarsi allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno 2023.

I biglietti saranno disponibili in prevendita in due scaglioni: ci sarà una pre-sale anticipata e riservata a cui farà seguito la prevendita generale, aperta a tutti. Tre i circuiti coinvolti: TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. Vi ricordiamo che, secondo le norme atte a combattere il mercato secondario, i biglietti saranno nominali.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su Live Nation.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

Il limite di acquisto biglietti per cliente è di 4 biglietti durante la presale e di 6 biglietti in vendita generale. Saranno acquistabili anche pacchetti Vip.

Settori e prezzi biglietti per Coldplay a Napoli nel 2023

Prato: 103,50 euro

Primo settore numerato: 172,50 euro

Secondo settore numerato: 138,00 euro

Terzo settore numerato: 97,75 euro

Quarto settore numerato: 74,75 euro

Quinto settore numerato: 63,25 euro

Sesto settore numerato: 57,50 euro

