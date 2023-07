Al via la prevendita dei biglietti per i Coldplay a Roma nel 2024. Dopo il grande successo delle tappe estive del 2023, la band tornerà in Italia per due nuovi appuntamenti in programma allo Stadio Olimpico di Roma.

Le date sono quelle del 12 e il 13 luglio 2024 e seguono i sei appuntamenti tutti sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani tra Napoli e Milano. La notizia era già nell’aria e ora è finalmente ufficiale: la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale.

La tournée europea negli stadi dell’estate 2023 dei Coldplay si è chiusa ieri sera con la quarta esibizione ad Amsterdam e adesso la band ha annunciato una terza serie di date europee per giugno, luglio e agosto2024. I concerti fanno parte ancora del loro tour mondiale da record Music Of The Spheres che ha già entusiasmato la penisola nelle scorse settimane e che torna da noi spostandosi a Roma.

La band era assente dalla città dal 2003. 23 anni dopo è atteso il grande ritorno.

Biglietti per i Coldplay a Roma nel 2024

I biglietti per i Coldplay a Roma nel 2024 saranno disponibili in seguito alla registrazione alla prevendita.

I fan interessati possono registrarsi per accedere alla prevendita dei biglietti sul sito ufficiale del gruppo, su Coldplay.com. La fase di acquisto inizierà alle ore 9:00 di martedì 25 luglio in anteprima esclusiva per loro.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale in una seconda tranche per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 26 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 28 luglio 2023 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.