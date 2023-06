Il tour dei Coldplay fa finalmente tappa in Italia. Si parte da Napoli, con due appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 e il 22 giugno 2023. A seguire, il gruppo guidato da Chris Martin è atteso in concerto allo Stadio San Siro di Milano.

I concerti dei Coldplay a Napoli inizieranno alle ore 21.15. Il pubblico è invitato ad entrare allo stadio con largo anticipo, almeno mezz’ora, per raggiungere il proprio posto in tranquillità e godersi il concerto sin dalle prime note.

Orari e ingressi per i Coldplay a Napoli

L’apertura delle porte dello stadio è attesa per le ore 17.00. Accederà il parterre. Coloro in possesso dei biglietti numerati per gli anelli potranno, chiaramente, arrivare nel corso del pomeriggio avendo già il posto assegnato. Il ritiro accrediti è predisposto presso la biglietteria 3 dalle ore 17.00.

I Coldplay a Napoli avranno due artisti opening act, due saranno i colleghi internazionali che apriranno gli eventi: Laila Al Habash alle ore 19.15 e CHVCHES alle ore 20.15. A seguire, saliranno sul palco i Coldplay.

Apertura porte

17:00

Laila Al Habash

19:15

CHVCHES

20:15

Coldplay

21:15

La scaletta dei Coldplay a Napoli, 21 e 22 giugno 2023, Stadio Maradona

Particolarmente ricca la scaletta dei Coldplay a Napoli. Per entrambi gli show, i biglietti sono esauriti nel giro di pochi minuti ed è impossibile trovarne ancora. Si parte con Music of the Spheres e si chiude con Biutyful, preceduta dalla hit Fix You.

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

The Lightclub- Midnight

My Universe

A Sky Full Of Stars

Sunrise

Sparks/ Don’t Panic

Napule È (Pino Daniele Cover)

Humankind

Fix You

Biutyful