Al via la prevendita dei biglietti per il concerto dei Coldplay allo Stadio Maradona di Napoli nel 2023. La presale My Live Nation inizia alle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto (qui i dettagli), quella generale allora 10.00 di giovedì 25 agosto.

Tre I live del gruppo di Chris Martin nel nostro Paese: i Coldplay saranno in concerto allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno con il loro Music Of The Spheres World Tour.

Il palco sarà posizionato sul lato della curva B e l’unico settore con posti in piedi è quello del prato, il più vicino al palco. Gli altri settori sono posizionati sugli anelli e con poto a sedere numerato. Per un biglietto nel settore prato occorrerà spendere poco più di 100 euro, mentre sono 172,50 quelli richiesti per il primo settore numerato. I biglietti più economici sono quelli posizionati nel sesto settore.

Qui sotto la mappa dello Stadio Maradona per i Coldplay nel 2023 che consentirà ai fan interessati al concerto a Napoli di comprendere il posizionamento esattamente dei posti biglietti e dei pacchetti vip.

Settori e prezzi biglietti per Coldplay a Napoli nel 2023

Prato: 103,50 euro

Primo settore numerato: 172,50 euro

Secondo settore numerato: 138,00 euro

Terzo settore numerato: 97,75 euro

Quarto settore numerato: 74,75 euro

Quinto settore numerato: 63,25 euro

Sesto settore numerato: 57,50 euro

I prezzi dei pacchetti Vip: i contenuti dei pacchetti disponibili qui

HIGHER POWER Early Entry: 253,61 euro

COLORATURA Hot Ticket: 341,85 euro

BIUTYFUL Hot Ticket: 268,98 euro

MY UNIVERSE Lounge: 553,85 euro

La mappa di San Siro per i Coldplay nel 2023