Tre concerti dei Coldplay in Italia il prossimo anno: due allo Stadio San Siro di Milano, uno allo Stadio Maradona di Napoli. In questo articolo troverete i prezzi dei biglietti per i Coldplay a San Siro nel 2023 e le disponibilità dei pacchetti vip, a prezzi maggiorati rispetto al semplice biglietto e con contenuti extra. Le date sono quelle del 25 e 26 giugno. LEGGI ANCHE: i prezzi dei biglietti per i Coldplay a Napoli

I biglietti saranno disponibili in prevendita attraverso la pre-sale anticipata e riservata agli utenti MyLiveNation, a cui farà seguito quella aperta a tutti. Tre i circuiti coinvolti: TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. I biglietti saranno nominali e sarà possibile acquistare massimo 4 biglietti durante la prevendita riservata e massimo 6 biglietti nella prevendita generale.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su Live Nation.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

Oltre al biglietto tradizionale di posto semplice, sono disponibili pacchetti vip di quattro tipologie a prezzi che variano dai 253 euro ai 553 euro, in base ai contenuti e al biglietto incluso. Ben diversi, invece, i prezzi dei biglietti che vanno da un minimo di 57,50 euro ad un massimo di 109,25 euro per il prato.

Di seguito i prezzi dei biglietti per i Coldplay a San Siro / Stadio Meazza di Milano nel 2023, 25 e 26 giugno.

Settori e prezzi biglietti per Coldplay a San Siro nel 2023

Prato: 109,25 euro

Primo settore numerato: 172,50 euro

Secondo settore numerato: 143,75 euro

Terzo settore numerato: 109,25 euro

Quarto settore numerato: 92,00 euro

Quinto settore numerato: 74,75 euro

Sesto settore numerato: 57,50 euro

I prezzi dei pacchetti Vip: i contenuti dei pacchetti disponibili qui.

HIGHER POWER Early Entry: 253,61 euro

COLORATURA Hot Ticket: 341,85 euro

BIUTYFUL Hot Ticket: 268,98 euro

MY UNIVERSE Lounge: 553,85 euro



