Il 21 e il 22 giugno 2023 i Coldplay si sono esibiti in due concerti memorabili allo stadio Maradona di Napoli. Adesso è giunto il momento di quelli allo stadio Meazza di Milano. Tutto è pronto per i concerti dei Coldplay a San Siro: la band guidata da Chris Martin è attesa per 4 concerti in programma 25, 26, 28 e 29 giugno.

I fan sono invitati a raggiungere la location del concerto con ampio anticipo, a partire dall’orario delle aperture delle porte, fissato per le ore 17.00. Due gli artisti che si esibiranno prima dei Coldplay, di cui un italiano. Mara Sattei è attesa alle ore 19.15, seguita da CHVRCHES alle ore 20.15. Alle ore 21.15 si esibiranno poi i Coldplay.

Di seguito tutte le info utili sui 4 concerti per i quali i biglietti hanno fatto registrare il tutto esauriti diversi mesi fa.

Orari e ingressi Coldplay a San Siro

Apertura porte: ore 17:00

Mara Sattei: ore 19:15

CHVRCHES: ore 20:15

Coldplay: ore 21:15

Ritiro accrediti presso Box Office

dalle ore 17:00

Ritiro Infinity Tickets presso Box Office

GATE 2 – Prato

GATE 3 – I e II Anello Verde

GATE 4 – Early Entry

GATE 5 – III Anello Verde

GATE 7 – II Anello Rosso

GATE 8 – I Anello Rosso + Entrata HOT TICKET e MY UNIVERSE LOUNGE

GATE 9 – III Anello Rosso

GATE 10 – Prato

GATE 11 – Diversamente Abili

GATE 13 – III Anello Blu

GATE 14 – I e II Anello Blu

Parcheggi per i Coldplay a San Siro

I fan dei Coldplay che raggiungeranno lo stadio San Siro di Milano per uno dei concerti del gruppo sono invitati a lasciare l’auto in uno dei parcheggi ATM per poi raggiungere lo stadio con la metropolitana linea M5 lilla (fermata San Siro Stadio).

Parcheggi ATM per raggiungere lo stadio utilizzando i mezzi pubblici:

Scaletta Coldplay a San Siro

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

The Lightclub- Midnight

My Universe

A Sky Full Of Stars

Sunrise

Sparks/ Don’t Panic

Napule È (Pino Daniele Cover)

Humankind

Fix You

Biutyful