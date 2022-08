Al via la prevendita dei biglietti per i concerti dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano nel 2023. La presale My Live Nation inizia alle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto (qui i dettagli), quella generale allora 10.00 di giovedì 25 agosto.

I Coldplay hanno annunciato tre concerti in Italia in programma il prossimo anno. Si esibiranno allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno con il loro Music Of The Spheres World Tour.

La prevendita dei biglietti parte oggi: qui sotto tutti i dettagli sul doppio appuntamento che si terrà allo Stadio Meazza / San Siro di Milano e le informazioni utili per decidere quale biglietto o pacchetto vip acquistare in base al posizionamento dei settori sulla mappa. Il settore prato è l’unico che non consente di ottenere un posto a sedere con biglietti non numerati che garantiscono solo il posto in piedi.

Gli altri settori sono dislocati sugli anelli dello stadio e assicurano un posto a sedere numerato.

Qui sotto la mappa di San Siro per i Coldplay nel 2023 che consentirà ai fan interessati a uno dei due concerti di comprendere il posizionamento esattamente dei posti biglietti e dei pacchetti vip.

I prezzi dei biglietti per i Coldplay a San Siro nel 2023

Prato: 109,25 euro

Primo settore numerato: 172,50 euro

Secondo settore numerato: 143,75 euro

Terzo settore numerato: 109,25 euro

Quarto settore numerato: 92,00 euro

Quinto settore numerato: 74,75 euro

Sesto settore numerato: 57,50 euro

I prezzi dei pacchetti Vip: i contenuti dei pacchetti disponibili qui.

HIGHER POWER Early Entry: 253,61 euro

COLORATURA Hot Ticket: 341,85 euro

BIUTYFUL Hot Ticket: 268,98 euro

MY UNIVERSE Lounge: 553,85 euro

La mappa di San Siro per i Coldplay nel 2023