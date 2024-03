Nelle più belle canzoni dei Coldplay troviamo tutta la versatilità di una band capace di toccare ogni sfumatura del pop internazionale: indie rock, ballate, folk e molto di più. Chris Martin e la sua squadra sono capaci di trasformare in oro tutto ciò che passa per i loro strumenti e dimostrando, negli anni, di essere capaci di non sbagliare un colpo.

Yellow (2000)

Uno dei primi successi della band, contenuto nel primo album Parachutes. In questo brano sono già presenti tutte le peculiarità della band: la tensione pop rock, il canto di Chris Martin che si muove tra falsetti e voce piena e soprattutto l’inguaribile romanticismo. Il brano è una dichiarazione d’amore, ma secondo altre versioni potrebbe essere una poesia dedicata a una ragazza anoressica, dove giallo è il colore che rappresenta la malattia.

Trouble (2000)

La bellezza di Trouble è tutta nel riff di pianoforte. Pochi sanno che questa canzone nasce in uno stile punk rock per poi evolversi nella struggente ballata che tutti conosciamo. Oggi Trouble rappresenta un grande classico della band britannica, tra le canzoni più richieste durante i concerti.

The Scientist (2002)

Anche The Scientist è una delle ballate più rappresentative della band, anch’essa – come Trouble – scandita da un riff di pianoforte. Chris Martin ha scritto la canzone dopo aver ascoltato All Things Must Pass di George Harrison. Peculiare è il video ufficiale, girato al rovescio e che per questo ha messo a dura prova il frontman, che per l’occasione ha dovuto imparare a cantare al contrario.

Fix You (2005)

Anche Fix You è un grande classico dei Coldplay, un gran pezzo radiofonico alternative rock che potrebbe essere dedicato alla moglie di Chris Martin (di allora) Gwyneth Paltrow dopo la scomparsa del padre.

Viva La Vida (2008)

Viva La Vida non può mancare tra le più belle canzoni dei Coldplay, con quel pop barocco attraverso il quale la band racconta la vita attraverso i riferimenti religiosi.

