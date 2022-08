Al via la vendita dei biglietti per i Coldplay su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. Attenzione ai circuiti effettivamente autorizzati per la vendita dei biglietti ed ufficiali. Sono solo i tre che abbiamo riportato. I fa della band sono caldamente invitati ad evitare siti non autorizzati di secondari ticketing onde evitare di incorrere in truffe.

Dopo la presale anticipata riservata agli utenti My Live Nation, i Coldplay hanno annunciato altri due concerti in Italia in programma per il 2023. Per gli ultimi due concerti aggiunti, tutti i biglietti saranno in vendita da oggi, senza alcuna presale anticipata riservata.

Cosa sarà in vendita quindi nella prevendita generale di giovedì 25 agosto?

I biglietti e i pacchetti Vip rimanenti dopo la presale Live Nation per le date del 21 giugno a Napoli e per le date del 25 e 26 giugno allo Stadio San Siro di Milano; i biglietti e i pacchetti Vip per le date aggiunte ieri (22 giugno a Napoli e 28 giugno a San Siro).

La vendita dei biglietti per i Coldplay su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket sarà attiva dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto online, via call center e nei punti vendita fisici. Suggeriamo ai fan interessati di iscriversi preventivamente al sito del relativo circuito e di effettuare il login prima dell’avvio.

Tutti e tre i circuiti vi porranno in sala di attesa: collegatevi quindi prima delle ore 10.00 per prendere un posto migliore in coda. Scegliete preventivamente i biglietti da acquistare (la tipologia e il settore) in modo da non trovarvi impreparati e concludere l’acquisto nel minor tempo possibile.

I concerti dei Coldplay in Italia nel 2023

21 e 22 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI e LA MAPPA

25, 26 e 28 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI e LA MAPPA

Continua a leggere su optimagazine.com