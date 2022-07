Sex Education 4 ha perso due volti principali in pochi giorni. Dopo l’annuncio di Patricia Allison, interprete di Ola, anche Tanya Reynolds, che ha impersonato l’eccentrica Lily sin dalla prima stagione, ha fatto sapere che non tornerà nel teen drama di Netflix. Questa doppia dipartita significa che la coppia Ola-Lily non apparirà nella prossima stagione, ma non è ancora chiaro come i personaggi usciranno di scena e se lo faranno insieme.

Sex Education 4 vedrà mancare, dunque, alcuni dei volti che ne hanno decretato il successo in questi anni. Reynolds ha dichiarato al sito Radio Times che non sarà nella quarta stagione, “il che è triste, molto triste“, ma è anche “la naturale progressione di questi spettacoli: quando hai un cast così grande e così tanti personaggi, penso che devi lasciare che alcuni personaggi più vecchi vadano via per far posto a quelli nuovi, il che è assolutamente la cosa giusta, ciò che si suppone debba accadere“.

Ma le novità in Sex Education 4 non sono finite: oltre all’assenza di Reynolds, Allison e Simone Ashley (diventata nel frattempo protagonista di Bridgerton 2), pare che la serie stia per cambiare anche ambientazione. Secondo The Hollywood Reporter, la Moordale Secondary School, tra i cui corridoi si sono sviluppate le storyline delle prime tre stagioni, sarà sostituita da una sede scolastica diversa in conseguenza dei fatti del finale della stagione precedente. ll trasferimento comporterà l’apparizione di personaggi nuovi accanto a quelli storici, ma maggiori dettagli arriveranno quando la produzione sarà partita, entro la fine dell’estate.

Sex Education 4 dovrebbe comunque poter contare ancora sui protagonisti Asa Butterfield (nei panni dell’adolescente Otis), Gillian Anderson (sua madre Jean), il nuovo Doctor Who Ncuti Gatwa (il suo migliore amico Eric), Emma Mackey (la sua eterna cotta Maeve) e altri interpreti come Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling ( Jackson), Alistair Petrie (l’ex preside Groff), Aimee Lou Wood (Aimee), Mimi Keene (Ruby). Non si esclude che la quarta stagione, che coinciderà con il diploma dei protagonisti, possa essere anche l’ultima.

