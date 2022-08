Netflix ha diffuso una dettagliata trama di Sex Education 4, in concomitanza con l’inizio delle riprese di quella che potrebbe essere (ma non è stata ancora annunciata come tale) l’ultima stagione dell’esilarante dramedy sull’educazione sessuale. Al cast corale, che ha perso quattro volti regolari nelle ultime settimane, si è unito anche il co-creatore/protagonista della serie premio Emmy Schitt’s Creek Dan Levy, nei panni di Thomas Molloy, un famoso autore e tutor del corso di Maeve nel college americano di Ivy League a cui la studentessa è stata ammessa nella scorsa stagione. Si tratta del primo ruolo regolare dell’attore in una serie da quando Schitt’s Creek si è conclusa nel 2020.

La trama di Sex Education 4 sembra dunque destinata a seguire sia i destini degli ex studenti della Moordale Secondary School, che ha chiuso i battenti tra le polemiche alla fine della terza stagione, sia la nuova avventura scolastica di Maeve negli States. Di sicuro grandi cambiamenti sono in arrivo per Otis, Eric e gli altri, costretti a cambiare scuola e ad affrontare il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College.

Ecco la trama di Sex Education 4 diffusa da Netflix con l’annuncio dell’inizio delle riprese, che proseguiranno per settimane in Galles, nel Regno Unito.

Otis è nervoso all’idea di creare la sua nuova clinica, mentre Eric sta pregando che non saranno più dei perdenti. Ma Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale: pensavano di essere progressisti, ma questo nuovo college è un altro livello. C’è yoga quotidiano nel giardino comune, una forte atmosfera di sostenibilità e un gruppo di ragazzi famosi per essere… gentili?! Viv è totalmente sconvolta dall’approccio non competitivo portato avanti dagli studenti del college, mentre Jackson sta ancora lottando per dimenticare Cal. Aimee prova qualcosa di nuovo frequentando un Art A Level e Adam deve capire se l’istruzione tradizionale fa per lui. Negli Stati Uniti, Maeve sta vivendo il suo sogno presso la prestigiosa Wallace University, sotto la guida dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre si abitua all’idea di non essere figlio unico a casa o l’unico terapeuta del campus.

La trama di Sex Education 4 introdurrà anche nuovi personaggi interpretati dalle new entry Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua. Confermati i veterani della serie Asa Butterfield (nei panni di Otis), Gillian Anderson (Jean), il nuovo Doctor Who Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael) e Samantha Spiro (Maureen). Non torneranno invece Patricia Allison (che ha interpretato Ola), Tanya Reynolds (Lily), Simone Ashley (Olivia) e Rahkee Thakrar (Emily Sands).

