Sex Education 4 inizia a perdere dei pezzi. Patricia Allison ha annunciato che non tornerà nei panni di Ola Nyman per la prossima stagione, forse l’ultima, del teen drama di Netflix. Nonostante l’enorme successo della serie, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica per il suo linguaggio innovativo e l’autenticità con cui affronta i temi della scoperta della sessualità in età adolescenziale, l’attrice ha confermato di aver preso la difficile decisione di lasciare il cast.

Sex Education 4 farà dunque a meno di Ola: Allison ha condiviso la notizia in una recente intervista in cui ha parlato della sua esperienza sul set della serie, confermando che non tornerà nella prossima stagione. “Mi è piaciuto moltissimo essere in Sex Education così tanto, e interpretare Ola. Ma sfortunatamente, non mi unirò alla squadra per la quarta stagione“, ha dichiarato a Capital Xtra.

La scelta di lasciare Sex Education 4 all’apice della popolarità del format è dovuta all’arrivo di altre offerte altrettanto allettanti, ha fatto sapere l’attrice ventisettenne: “Si sono presentate altre opportunità” ha dichiarato. La sua permanenza sul set di Netflix resta comunque un bel ricordo: “L’ho fatto per tre anni e l’ho amato davvero“.

Non è chiaro come Sex Education 4 gestirà l’uscita di scena del personaggio di Ola: apparsa inizialmente come fiamma del protagonista Otis Milburn (interpretato da Asa Butterfield), ha poi rotto con quest’ultimo quando i loro genitori hanno iniziato a frequentarsi e hanno poi avuto una figlia. In seguito, Ola si è legata sentimentalmente a Lily Iglehart (Tanya Reynolds).

Sex Education 4 è attesa nel 2023 su Netflix, ma non ha ancora una data d’uscita: le riprese dovrebbero iniziare a luglio 2022.

