Sono molte le speculazioni sul fatto che Sex Education 4 possa rivelarsi l’ultima stagione della serie: il teen drama inglese rivelazione di Netflix, capace di affrontare il tema della sessualità e della scoperta della propria identità con un’ironia intelligente e sfrontata (qui la nostra recensione), potrebbe portare i suoi protagonisti alla maturità nella prossima stagione e così concludersi definitivamente.

La trama di Sex Education 4 sarà ambientata durante l’ultimo anno dei protagonisti al liceo Moordale e molte delle storyline principali, come quella di Otis e Maeve, arriveranno ad un punto di svolta: avrebbe senso continuare oltre per una serie ambientata negli anni del liceo? La stessa showrunner Laurie Nunn ha dichiarato di non voler seguire i suoi protagonisti all’università, perché questo snaturerebbe il progetto originale. Inoltre l’attrice Aimee Lou Wood ha fatto notare che molti dei protagonisti sono ormai quasi trentenni e non potranno continuare ad interpretare dei liceali ancora per molto senza risultare poco credibili.

Sex Education 4, dunque, potrebbe essere un buon compromesso per la conclusione dello show. Il protagonista Asa Butterfield sembra concordare con quest’ipotesi, anche se, a domanda di Radio Times sulla previsione di fine serie, spiega di non avere ancora notizie da parte di Netflix. Anche l’interprete dell’adolescente Otis, oggi 25 anni, ritiene che una storia di formazione adolescenziale non possa continuare molto oltre l’età della maturità.

Non so per quanto tempo vorranno proseguire. So che nessuno vuole che vada avanti per sempre perché è una storia di formazione e le persone alla fine devono diventare maggiorenni. Non puoi semplicemente continuare a diventare maggiorenne perché allora dov’è la fine? Dov’è la risoluzione? Quindi ‘Non lo so’ è la mia risposta. Dovremo aspettare e vedere.

Sex Education 4 arriverà solo nel 2023, visto che le riprese non sono ancora iniziate e potrebbero partire in estate. L’attore ha però specificato di non avere alcuna fretta di dismettere i panni di Otis, perché adora il gruppo di lavoro di Sex Education.

Adoro lo spettacolo e tutte le persone coinvolte – il cast e la troupe – e ci divertiamo molto. Quindi mi diverto molto e non ho fretta di andarmene.

