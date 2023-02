Emma Mackey lascia Sex Education. L’attrice britannica, che già in precedenza aveva annunciato il suo addio, conferma che la quarta sarà la sua ultima stagione.

La notizia è stata data dalla giovane star a RadioTimes, in un’intervista sul red carpet dei Bafta Awards. Agli Oscar inglese, l’attrice ha vinto il premio Rising Star, dato agli artisti emergenti.

“La stagione cinque? Ho appena finito di girare la quarta la scorsa settimana!”, ha detto a RadioTimes . “No, non credo che sarò nella quinta stagione. Ho salutato Maeve.”

Emma Mackey sarà presente in Sex Education 4 , ma il suo spazio sarà ridotto. “Abbiamo molti più personaggi, quindi non sarà così presente”, aveva dichiarato nel pre produzione della quarta stagione. “Ma ora siamo nel bel mezzo delle riprese e sono entusiasta di essere tornata. E sì, sono curiosa di sapere cosa accadrà, perché non lo so nemmeno io. Lo sto anche scoprendo man mano che procediamo, quindi sarà divertente!”

Emma Mackey non è l’unica star di Sex Education che lascia la serie dopo la quarta stagione. Ncuti Gatwa, che è anche co-protagonista con la stessa attrice in Barbie di Greta Gerwig, ha recentemente terminato le riprese per il suo personaggio, Eric, e non sappiamo se lo rivedremo in futuro. Il motivo è infatti un altro: Gatwa è il prossimo dottore nella longeva serie di fantascienza Doctor Who. Per lui sarà un ruolo impegnativo che metterà in dubbio la sua partecipazione in una potenziale quinta stagione della serie Netflix.

L’addio dei due attori segue quello di altri membri storici del cast: Rakhee Thakrar, Tanya Reynolds, Patricia Allison e Simone Ashley (vista di recente in Bridgerton 2).

Data la fuga di star, sarà forse il caso che Netflix chiuda Sex Education dopo la quarta stagione? La serie tv è uno dei prodotti di maggior successo per la piattaforma di streaming, ma senza alcuni dei suoi attori cardine, la storia potrebbe risentirne (e il pubblico allontanarsi).

