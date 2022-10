Sex Education 4 farà a meno anche di Maeve, ma non del tutto: dopo aver annunciato numerose diserzioni tra le file del cast per la prossima stagione, a quanto pare il principale volto femminile della deliziosa teen dramedy di Netflix sarà presente in scena solo in forma ridotta. Lo ha rivelato l’interprete Emma Mackey, parlando della prossima stagione a Radio Times.

Come noto Sex Education 4 racconterà il soggiorno di Maeve negli Stati Uniti, dopo che la scorsa stagione si è conclusa con il personaggio volato in America per un’occasione imperdibile: studiare in una prestigiosa università grazie ad una borsa di studio. Il tutto dopo l’agognato riavvicinamento con Otis, prefigurando dunque una potenziale storia a distanza tra i due personaggi.

Secondo l’attrice, Sex Education 4 continuerà a seguire Maeve ma la sua trama sarà meno consistente rispetto a quelle delle stagioni precedenti, anche per via delle new entry che si faranno spazio nella serie. La sua partecipazione alla serie sarà “un po’ più sporadica, perché abbiamo più personaggi. Quindi io non ci sono così costantemente“, ha dichiarato Mackey. Tuttavia, la trama di Maeve sarà comunque esplorata, sebbene in forma ridotta rispetto alle prime tre stagioni: “Ora siamo nel bel mezzo delle riprese e sono entusiasta di tornare. E sì, sono curiosa di sapere cosa accadrà, perché non lo so nemmeno io“.

Tra i nuovi personaggi di Sex Education 4 ci sarà proprio il docente e tutor di Maeve, Thomas Malloy, interpretato dalla star di Schitt’s Creek Dan Levy (in foto con Mackey). Tra gli altri si uniscono al cast Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua. Qui la trama e le prime immagini di Sex Education 4 diffuse da Netflix all’avvio delle riprese, sei settimane fa.

