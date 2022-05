Ncuti Gatwa è stato scelto come nuovo Doctor Who della serie BBC, e sostituirà Jodie Whittaker dalla prossima stagione che segna il ritorno di Russell T Davies come showrunner. L’annuncio è stato dato in modo inaspettato dalla rete britannica domenica pomeriggio.

Chi è Ncuti Gatwa? Attore scozzese di origine ruandese, è nato il 15 ottobre 1992 a Nyarugenge, Kigali (Ruanda), e si è fatto notare grazie al ruolo di Eric Effiong nella serie di successo Netflix Sex Education (che tornerà per la quarta stagione). Grazie alla sua interpretazione ha vinto ha vinto un BAFTA Scotland Award come miglior attore televisivo e ha ricevuto tre nomination ai BAFTA Television Award per la migliore interpretazione comica maschile.

Ncuti Gatwa ha debuttato sul piccolo schermo nel 2014 inizialmente con piccole parti, prima in Bob Servant, poi in Stonemouth. Nel 2019 entra a far parte del cast principale di Sex Education e ottiene una grande popolarità. I critici apprezzano il ruolo di Eric, soprattutto perché non viene rilegato al classico cliché del migliore amico gay di colore che funge da spalla al protagonista. Al contrario: Eric è uno dei personaggi principali con una storyline importante, e va di pari passo con Asa Butterfield, protagonista nei panni di Otis Milburn.

Con il suo annuncio in Doctor Who 14, Ncuti sarà il primo Dottore di colore nella storia della serie britannica, nonché il secondo attore di colore a interpretare una delle sue reincarnazioni (dopo Jo Martin nella parte del Dottore in fuga). Il suo debutto è previsto in uno degli episodi speciali per celebrare il sessantesimo anniversario di Doctor Who. Successivamente sarà il Quattordicesimo Dottore a partire dalla prossima stagione, in onda nel 2023.

Il prossimo progetto del giovane attore è il film corale Barbie di Greta Gerwing, che vede nel cast Margot Robbie e Ryan Gosling.

