Yellowstone 5 non è stato ancora ufficialmente rinnovato da Paramount Network, ma praticamente tutti – dai dirigenti di rete allo showrunner – ne hanno già parlato pubblicamente dando per scontata la nuova stagione dopo l’incredibile riscontro di pubblico della quarta (appena terminata anche in Italia su Sky Atlantic).

A confermare che Yellowstone 5 entrerà presto in produzione è ora un volto del cast, l’interprete del personaggio di Ryan, Ian Bohen. Secondo le sue previsioni, i nuovi episodi del neowestern di Taylor Sheridan con protagonista Kevin Costner saranno girati in primavera, in modo da essere pronti per il palinsesto autunnale di Paramount della prossima stagione.

Il cast di Yellowstone 5 tornerà sul set a maggio 2022, ma guarda già con fiducia anche alle future stagioni, fa sapere Bohen in un’intervista a TvInsider.com: a quanto pare una sesta è già nell’orizzonte di Sheridan e potrebbe non essere l’ultima (sebbene lo stesso showrunner abbia dichiarato di non voler trascinare troppo a lungo la sua creatura).

Gireremo a maggio. Non credo sia affatto un segreto. Stiamo per iniziare la quinta stagione e sarei completamente sbalordito se non ne girassimo la sesta. E direi che c’è una buona possibilità che potremmo girare una settima stagione. Dipende solo dal fatto che il creatore voglia scrivere altri 10 episodi o se la sua storia finisca al 60° episodio o prima. Questo è tutto. Si siederà e dirà: ‘Cosa voglio fare? Voglio continuare a farlo o voglio fare qualcosa di diverso?’.

Da un lato dunque Yellowstone 5 è già confermata per il 2022, dall’altro c’è una buona probabilità che la serie prosegua per almeno un’altra stagione. D’altronde i numeri impressionanti registrati dalla stagione 4 (9,3 milioni di spettatori totali per l’episodio finale), nonostante il generale disinteresse della grande stampa verso Sheridan e le sue produzioni, rappresentano una garanzia ormai granitica per Paramount, che si accaparra così lo show televisivo più seguito su una rete via cavo dai tempi della première dell’ottava stagione di The Walking Dead su AMC nell’ottobre 2017. Inoltre Yellowstone è stato utilizzato per lanciare due nuove serie Sheridan su Paramount+, prequel di1883 e la serie autonoma The Mayor of Kingstown. La collaborazione tra lo showrunner e l’emittente, sancita da un contratto di esclusiva per nuovi format originali, sembra ormai solidissima e il franchise Yellowstone è in espansione col nuovo spin-off 6666.

